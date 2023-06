«Hoselupf» – News aus dem Schwingen – Kritisiert und ausgebuht – nun gewinnt er alle sechs Gänge Nick Alpiger triumphiert am Solothurner Kantonalen und sorgt für einmal für sportliche Schlagzeilen. Derweil schreibt ein Berner Polizist ein Schwingermärchen. Philipp Rindlisbacher Marco Oppliger

Polarisiert: Der Nordwestschweizer Nick Alpiger sorgt immer wieder für Aufsehen. Foto: Raphael Moser

Der Trumpf fehlt – ein anderer lässt die Muskeln spielen

Im Schuss: Armon Orlik war in Mollis eine Klasse für sich, das musste auch Pirmin Reichmuth zur Kenntnis nehmen. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Das Nordostschweizer Teilverbandsfest fand in Mollis statt, genau dort, wo in zwei Jahren das Eidgenössische über die Bühne gehen wird. Doch mit Samuel Giger fehlte der grösste Trumpf, wieder einmal ist er verletzt – Muskelfaserriss. Mit Werner Schlegel ist ein weiterer Hoffnungsträger lädiert.

Dafür schwang ein anderer gross auf: Nach sechs Siegen konnte sich Armon Orlik schultern lassen, auf seinem Notenblatt stehen mit Pirmin Reichmuth, Stefan Burkhalter, Patrick Schenk und Domenic Schneider vier Eidgenossen. Bereits vor Wochenfrist hatte er am Bündner-Glarner Kantonalfest triumphiert. Anderer Wohnort, neuer Konditionstrainer und neue Trainingsgruppe – Orlik hat auf diese Saison hin einiges verändert. Es scheint sich bezahlt zu machen. Und in zwei Jahren am Eidgenössischen wird er erst 30 sein.

Die Schwester zeigt, wie es geht

Die stärkste Frau in Tramelan: Jasmin Gäumann reicht ein Gestellter im Schlussgang über Mélissa Suchet zum ersten Festsieg in dieser Saison. Foto: Siegfried Scheidegger

Warum eigentlich nicht immer so? In Tramelan griffen einen Tag vor dem Bernisch-Kantonalen der Männer die Frauen und Mädchen zusammen. Und immerhin 600 Zuschauerinnen und Zuschauer zog es auf den Festplatz, um ihnen bei der Arbeit zuzusehen. Der Rahmen mag etwas kleiner sein als bei den Männern, die Preise ebenso – für die Siegerin gab es anstatt einen Muni ein Fohlen.

Darüber dürfte sich Jasmin Gäumann allerdings sehr gefreut haben, gilt sie doch als Pferdenärrin. Ein Gestellter im Schlussgang gegen Mélissa Suchet reichte ihr zum Festsieg, dem ersten in dieser Saison. Gäumann und Schwingen – da war doch was? Genau: Sie ist die Schwester von Stefan Gäumann, der vor Jahresfrist in Pratteln den eidgenössischen Kranz holte. Ihm lief es in Tramelan übrigens weniger rund, der Emmentaler verpasste den Kranz.

Der grösste Erfolg – als 38-Jähriger

Nicht unterzukriegen: Richard Tschanz (rechts) feiert in Tramelan seinen grössten Erfolg. Foto: Christian Pfander

Wenn man einen nicht auf der Rechnung hatte, dann ihn: Richard Tschanz ist 38, seinen letzten von mittlerweile neun Kränzen holte er vor zehn Jahren. Doch am Kantonalen gewann er völlig überraschend vier Gänge und wurde Siebter – selbst einige Betreuer im Berner Schwingerverband waren verblüfft.

Der Polizist aus dem Eriz schwingt zum Ende seiner Karriere nun also mit einem zweiten Stern hinter dem Namen. Tschanz ist überdies Trainer der Berner Schwinger-Frauen – und mit 171 cm und 73 kg war er schon in mehreren Saisons über alle Teilverbände hinweg der kleinste und leichteste Athlet überhaupt.

Die Auszeichnung verpassten derweil mit Christian Gerber und Patrick Gobeli zwei weitaus arriviertere Schwinger, sie nahmen dafür einen Brummschädel mit nach Hause. Im Direktduell im sechsten Gang knallten die Köpfe der Eidgenossen wuchtig zusammen, beide blieben benommen liegen – der Kampf musste für rund 15 Minuten unterbrochen werden. Nach Wiederaufnahme kam es zu einem Gestellten.

Er siegt – und für einmal bleibt es ruhig

Sechs Gänge, sechs Siege – Nick Alpiger wurde seiner Favoritenrolle am Solothurner Kantonalschwingfest gerecht. In Obergösgen gewann er sein neuntes Kranzfest und sorgte damit wieder einmal für sportliche Schlagzeilen.

Eine Woche zuvor am Schwarzsee hatte der Zweite des letztjährigen Eidgenössischen den Unmut der teils gar buhenden Zuschauer auf sich gezogen, weil er im Duell mit Reto Thöni den Kopf des Berners mehrmals wenig galant ins Sägemehl drückte – der «Blick» forderte gar eine Sperre. Es war nicht die erste umstrittene Aktion von Alpiger, 2022 konterte er auf der Schwägalp einen Angriff Werner Schlegels, indem er ihm die Hand ins Gesicht schlug. Christian Stucki bezeichnete den Nordwestschweizer in dieser Zeitung unlängst als mühsamsten Gegner seiner Karriere. «Er hat oft blöd gegriffen, das war nicht die feine englische Art.»

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcast , Google Podcast , Overcast oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten nach «Eisbrecher».

Philipp Rindlisbacher ist seit 2008 für Tamedia tätig. Er fungiert als Vorsitzender des Berner Sport-Teams sowie als Stellvertreter der Ressortleitung. Zudem begleitet er den Ski-Zirkus vor Ort und aus der Ferne, berichtet über Eishockey und den Schwingsport. Mehr Infos Marco Oppliger ist seit 2013 als Sportredaktor für Tamedia tätig. Seine Kernthemen sind Eishockey und Ski Alpin, ebenso berichtet er über Schwingen und Leichtathletik. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.