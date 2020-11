Nur ein Drittel fühlt sich sicher – Kritik an Stadtberner Velonetz In einer Umfrage von Pro Velo Bern kommt die städtische Velo-Infrastruktur schlecht weg. Velofahrende fühlen sich zu wenig geschützt. Dario Greco

Einer der Knotenpunkte, den Pro Velo Bern gerne entschärft sähe: Das Henkerbrünnli beim Bahnhof. Foto: Andreas Blatter

Wie sicher ist die Stadt Bern für Velofahrende? Zwei Beispiele aus dem vergangenen Oktober zeigen, dass für Zweiräder durchaus Risiken bestehen: Beim Bollwerk und am Thunplatz ereigneten sich zwei Unfälle mit Todesfolge für die beteiligten Velofahrenden. Das alarmiert Michael Sutter: «Gleich zwei schwere Unfälle in so kurzer Zeit sind aussergewöhnlich», sagt der Präsident von Pro Velo Bern. «Die beiden Ereignisse zeigen, dass Velofahren in Bern zu gefährlich ist.»

Mit dieser Einschätzung steht Sutter nicht allein da. Das Ergebnis einer nicht repräsentativen Online-Umfrage von Pro Velo Bern stützt seine Aussage. Die kürzlich veröffentlichten Resultate zeigen: Nur knapp ein Drittel der 808 Teilnehmenden fühlt sich mit dem Velo auf den Strassen der Stadt Bern und ihrer Agglomeration wirklich sicher. «Die Leute kommen zwar zurecht. Das heisst aber noch nicht, dass sie sich sicher fühlen», sagt Sutter.