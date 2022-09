Am Berner Verwaltungsgericht – Kritik an Schweizer Verfahren zur Fussfessel-Beschaffung Soll die Schweiz elektronische Fussfesseln künftig aus England oder aus dem Kanton Bern beziehen? Um diese Frage drehte sich ein Verfahren am Berner Verwaltungsgericht.

Zwei Firmen reichten je eine Beschwerde ein, weil sie bei der Vergabe eines Auftrags zur Produktion von Fussfesseln für die Schweiz nicht berücksichtigt wurden. (Symbolbild) Foto: Manuel Lopez (Keystone)

Das Beschaffungsverfahren für die Lieferung und die Wartung von einheitlichen elektronischen Fussfesseln in der Schweiz war fehlerhaft und muss mindestens teilweise wiederholt werden. Das hat das Verwaltungsgericht des Kantons Bern entschieden.

Es hat laut einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil die Beschwerde einer englischen Firma gegen die Vergabe des Auftrags an eine Firma aus dem Kanton Bern teilweise gutgeheissen. Es geht um einen Auftrag, welcher im Juni 2021 in einer ersten Phase des Verfahrens für 3,2 Millionen Franken an die englische Firma ging.

Die Firma aus dem Kanton Bern beschwerte sich dann aber gegen den Vergabeentscheid bei der Sicherheitsdirektion des Kantons Bern (SID). Diese hob im November 2021 die Zuschlagsverfügung auf, schloss die englische Firma vom Verfahren aus und erteilte dem Angebot der Berner Firma den Zuschlag.

Diesen Entscheid hat das bernische Verwaltungsgericht nun aufgehoben und das Verfahren an die Vergabebehörde zurückgeschickt. Dabei handelt es sich um den Verein gesamtschweizerisches Electronic Monitoring – Investition und Betrieb (Verein EM).

In seinem Urteil kritisiert das Gericht sowohl diesen Verein als auch die SID des Kantons Bern. Der Verein EM habe beispielsweise Präsentationen der Firmen zu ihren Produkten nicht protokolliert. Die SID des Kantons Bern habe bei ihrem Entscheid von November 2021 nicht bei beiden Firmen den gleichen Massstab angewendet. Ihre Sachverhaltsfeststellung und -würdigung sei «unzulänglich».

Der Verein EM muss nun laut dem Urteil die erwähnten Präsentationen nochmals durchführen und die Angebotsbereinigung und -bewertung erneut vornehmen. Sollte sich herausstellen, dass dafür eine wesentliche Änderung der Ausschreibung unumgänglich ist, muss der Verein prüfen, ob das Vergabeverfahren abzubrechen und zu wiederholen ist.

Die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) beschloss 2018, den Verein EM zum Betrieb eines gesamtschweizerischen Electronic Monitoring zu gründen. Der Verein ist dem Schweizerischen Kompetenzzentrum für den Justizvollzug angegliedert. Das Urteil kann noch ans Bundesgericht weitergezogen werden.

SDA/chh

