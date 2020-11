Jugendsession diesmal online – Krisen, Klima, Corona – Sommaruga chattet mit Teenagern Die Jugendsession musste dieses Jahr im virtuellen Raum abgehalten werden. Die Bundespräsidentin hat Fragen beantwortet – und auch selber welche gestellt.

Was sollen wir tun, damit ihr euch mehr an der Politik beteiligt? Bundesrätin Simonetta Sommaruga diskutiert online mit Jugendlichen. Bild: Keystone

Wegen der Coronavirus-Pandemie hat die Jugendsession in diesem Jahr im virtuellen Raum stattfinden müssen. Dort stellte sich Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga am Samstag Fragen über die Klimaerwärmung, die Corona-Krise und die Beteiligung am politischen Leben.

Es gebe viele Organisationen, in denen die Jugendlichen politisch aktiv werden könnten, sagte Sommaruga. Vor allem bei Themen wie Umwelt, Transport oder Datenschutz zähle sie auf deren Beteiligung, damit nicht nur die Ansichten der über 50-Jährigen in Betracht gezogen würden.

Sommaruga drehte den Spiess aber auch um und fragte die Jugendlichen ihrerseits, was die Politik unternehmen müsste, damit sie sich öfter am politischen Leben beteiligen würden. Eine junge Frau plädierte dabei für eine bessere staatspolitische Ausbildung an den Schulen als Bedingung für ein politisches Engagement.

Die Jugendsession findet seit 1991 jedes Jahr statt. Normalerweise diskutieren 200 Jugendliche aus allen Landesteilen im Bundeshaus während vier Tagen über ihre Forderungen an die Politik und verabschieden am Schluss eine Resolution.

SDA/oli