Frisch ausgebildete Berufsleute – Krise erschwert Stellensuche Rund 10’000 Berner Jugendliche beenden im Sommer ihre Lehre. Wegen der Corona-Krise werden weniger von ihnen in ihren Betrieben weiterbeschäftigt. Christoph Aebischer

Remo Bühler schliesst im Corona-Jahr seine Spenglerlehre ab. Remo Wyss will ihn im Betrieb weiterbeschäftigen. Foto: Ruben Wyttenbach

Nach der Sommerpause könnten deutlich weniger frisch ausgebildete Berufsleute einen Job haben als in den Jahren davor. Zwar steigt die Jugendarbeitslosigkeit auf diesen Zeitpunkt auch in normalen Jahren jeweils an. In wirtschaftlich schwierigen Zeit wird sich dieser Effekt aber verstärken, darin sind sich Experten einig. Junge Berufsleute ohne Berufserfahrung sind die Ersten, die keine Stelle finden, wie frühere Krisen zeigen.