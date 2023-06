Nach internem Streit – Präsidentin des Roten Kreuzes tritt zurück Nach dem Rauswurf des langjährigen Direktors kam es innerhalb des grössten Schweizer Hilfswerks zu einem wüsten Streit. Nun tritt die stark kritisierte Präsidentin Barbara Schmid-Federer zurück. Alexandra Aregger

Barbara Schmid-Federer war seit Sommer 2022 Präsidentin des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK). Foto: Anthony Anex (Keystone)

Seit vergangenem Dezember herrscht beim Schweizerischen Roten Kreuz SRK dicke Luft. Kurz vor Weihnachten setzte der Rotkreuzrat, der Vorstand des ältesten Hilfswerks der Schweiz, den Direktor Markus Mader nach fast 15 Jahren im Amt abrupt ab. Aus Protest traten noch am selben Tag vier der zehn Vorstandsmitglieder zurück.

Nun nimmt die Präsidentin Barbara Schmid-Federer den Hut: Die Präsidentin tritt aus gesundheitlichen Gründen per sofort zurück. «Die vergangenen Monate waren für mich intensiv und belastend. Die Angriffe auf die Reputation des SRK und auf meine Person haben mich an die Grenze der Belastbarkeit geführt», wird die Präsidentin in einer am Vormittag verschickten Medienmitteilung des SRK zitiert. Ihr fehle die Kraft, um die Funktion in dieser «anforderungsreichen Zeit und unter den aktuellen Umständen» auszuüben.

In einer Videobotschaft auf der Videoplattform Vimeo schildert die Präsidentin, dass Angriffe gegen ihre Person sie und ihr Umfeld an die «Grenzen der Belastbarkeit» gebracht hätten.

Untersuchungsbericht belastete die Präsidentin schwer

Die ehemalige CVP-Nationalrätin präsidierte den Rotkreuzrat erst seit Sommer 2022 und wurde in den vergangenen Monaten besonders stark kritisiert. Ein letzte Woche veröffentlichter externer Untersuchungsbericht kritisierte, die Präsidentin habe «wenig Eignung und Willen zur Führung» und es fehle ihr an Mut, «sich herausfordernden und unbequemen Situationen zu stellen». Es folgten Rücktrittsforderungen aus der Politik und von ehemaligen SRK-Schwergewichten.

Schmid-Federer äusserte sich zunächst nicht zum Untersuchungsbericht, der von der Geschäftsprüfungskommission des SRK in Auftrag gegeben wurde. Sie verschickte im Namen des Rotkreuzrats aber eine siebenseitige Stellungnahme und kritisierte die Berichterstatter in einigen Punkten stark. Seit letzter Woche war die Präsidentin zudem krank geschrieben.

Wie das SRK schreibt, stehe ihr Rücktritt jedoch «in keinem Zusammenhang mit dem Bericht». Der Rotkreuzrat habe den Bericht zur Kenntnis genommen, vertrete aber eine explizit andere Sicht zu den Schlussfolgerungen.

