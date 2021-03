OECD-Chefposten – Kriegt sie den Job, den Philipp Hildebrand nicht bekam? 10 Kaffees pro Tag, Yoga im Büro und gnadenlos gegenüber Donald Trump: Cecilia Malmström ist bereit, die nächste Generalsekretärin der OECD zu werden. Stephan Israel aus Brüssel

Sie will den Frauenanteil am Pariser Sitz der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit erhöhen: Cecilia Malmström. Foto: Aris Oikonomou (AFP, Getty Images)

Für Cecilia Malmström wäre es eine Art Rückkehr. Immerhin verbrachte die Schwedin einige Jugendjahre in Paris, damals wegen der Berufstätigkeit ihres Vaters. Später hat sie nach Politikwissenschaften in Göteborg an der Sorbonne Literatur studiert. Jetzt ist Cecilia Malmström in der Endrunde für den Posten als Generalsekretärin der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) in Paris.

Es ist der Job, für den sich der ehemalige Schweizer Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand auch beworben hat, bevor er sich mangels Unterstützung in Europa selber aus dem Rennen nahm. Da hat Cecilia Malmström bessere Karten. Schweden ist in der EU, einer der entscheidenden Blöcke in der OECD, die nach dem Zweiten Weltkrieg für den Wiederaufbau in Europa gegründet wurde, heute 37 Mitglieder zählt und als weltweit wichtiges Forum demokratischer Staaten gilt, um gegen Steueroasen zu kämpfen oder Standards bei der Besteuerung von Unternehmen zu setzen.