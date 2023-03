«Apropos» – der tägliche Podcast – «Kriegsrausch»: Eine umstrittene Aussage von Alain Berset und ihre Folgen In einem Interview äusserte sich der Bundespräsident zu Waffenlieferungen an die Ukraine. Für seine umstrittenen Aussagen erntete er Kritik vieler Parteien. Wird das an ihm haften bleiben? Markus Häfliger als Gast Philipp Loser als Host Mirja Gabathuler

Neben der Credit Suisse kannte das Parlament letzte Woche nur ein Thema: Alain Bersets umstrittene Aussage zum Krieg in der Ukraine. Der SP-Bundespräsident äusserte sich gegenüber der «NZZ am Sonntag» zu Waffenlieferungen, sprach von einem «Kriegsrausch in gewissen Kreisen» – und wurde dafür von allen Seiten kritisiert.



Warum war der Ärger über diese Aussage so gross? Wieso äusserte sich Berset so polemisch? Und wird diese Positionierung an ihm haften bleiben? Bundeshausredaktor Markus Häfliger ordnet die Debatte in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos» ein. Gastgeber ist Philipp Loser.





Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos».

