Chinas Balanceakt gegenüber Russland – Krieg? Welcher Krieg? Peking spielt die russische Aggression gegen die Ukraine herunter. Es möchte Moskau nicht verprellen, weil es eine strategische Partnerschaft mit Russland anstrebt.

Die ganze Welt spricht über den Krieg in der Ukraine, nur China nicht. Donnerstagabend, 19 Uhr, die Hauptnachrichten des Staatsfernsehens, die wichtigste Meldung des Tages: Staats- und Parteichef Xi Jinping hat dem chinesischen Snowboardfahrer Su Yiming geschrieben.

Der 18-Jährige hatte bei den Olympischen Winterspielen in Peking eine Gold- und eine Silbermedaille gewonnen. Nach seinem Triumph hatte Su Präsident Xi per Brief mitgeteilt, dass er weiterhin „hart arbeiten“ werde. Nun wird also Xis Antwort zur allerbesten Sendezeit im Staatsfernsehen verlesen.

Erst nach 25 Minuten, kurz vor Ende der Sendung, folgt dann doch ein Bericht zum Krieg in der Ukraine. Man sieht einen chinesischen Reporter vor dem Lenin-Mausoleum in Moskau: Russland habe kein Interesse daran, die Ukraine einzunehmen, sagt er. Auf Zivilisten werde nicht geschossen. Dass die Lage nun eskaliert sei, daran seien irgendwie alle Seiten schuld. (Lesen Sie zum Thema den Artikel «Putin glaubt, er handle in höherem Auftrag».)

Wortklauberei offenbart Chinas Dilemma

Ähnlich hatte es wenige Stunden zuvor Hua Chunying, die Sprecherin des chinesischen Aussenministeriums formuliert: «Die Ukraine-Frage ist in ihrem historischen Hintergrund komplex», sagte sie. Statt von einer Invasion zu sprechen, hielt sie sich an die russische Formulierung einer «militärischen Operation». Warum?

Gereizt antwortete Hua mit einer Gegenfrage: «Sie definieren die russische Aktion als Invasion, aber ich frage mich, wenn die Vereinigten Staaten einseitige Militäraktionen gegen Afghanistan und andere Länder ergriffen haben, welche Wörter haben Sie damals verwendet? Waren das Invasionen oder etwas anderes?»

Was nach Wortklauberei klingen mag, offenbart das chinesische Dilemma: Peking möchte Moskau nicht verprellen, weil es eine strategische Partnerschaft mit Russland anstrebt, als Gegengewicht zu den USA. Die chinesische Führung fürchtet jedoch auch, dass die Wirtschaft der Volksrepublik Schaden durch Sanktionen der EU und der Amerikaner nehmen könnte, sollte man Russland zu eng unterstützen.

China muss einen Entscheid treffen, der seine Aussenpolitik für Jahre prägen werden: Mit oder gegen Russland?

2019 hat China zudem Russland als grössten Handelspartner der Ukraine abgelöst, im vergangenen Jahr betrug das chinesisch-ukrainische Handelsvolumen 19,3 Milliarden Dollar. Vor allem Gerste kaufte China in der Ukraine ein. Laut Zolldaten waren es zuletzt 54 Prozent der gesamten Ernte. Das droht nun wegzufallen.

Die grösste Schwierigkeit, die der Apparat in Peking mit dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine hat, ist allerdings der Bruch mit den wichtigsten aussenpolitischen Grundsätzen der Chinesen, nämlich der territorialen Integrität und der Nichteinmischung.

Zum ersten Mal formuliert wurde das Prinzip 1953 in der Präambel eines Vertrags zwischen China und Indien, in dem die Tibet-Frage geregelt ist. 1955 wertete der damalige chinesische Ministerpräsident Zhou Enlai die Nichteinmischung auf der Konferenz von Bandung zu Chinas aussenpolitischer Doktrin auf, die bis heute ihre Gültigkeit behalten hat.

China kommt wohl nicht umhin, Entscheidungen zu treffen, welche die chinesische Aussenpolitik für Jahre nachhaltig prägen werden. Mit Russland oder gegen Russland? Noch aber hofft die Regierung in Peking, dass sich diese Wahl aufschieben lässt. «Wir fordern alle Parteien auf, Zurückhaltung zu üben und zu verhindern, dass die Situation ausser Kontrolle gerät», liess das Aussenministerium in Peking verlauten.

Kriegsbegründungen Putins missfallen Peking

Zurück an den Verhandlungstisch: Das ist Pekings Wunsch und bis dahin soll in China möglichst wenig über den Krieg berichtet werden. Schon gar nicht über die Details, wie Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Feldzug gegen die Ukraine begründet: Wie sollte man der eigenen Bevölkerung erklären, dass man einen Mann unterstützt, der zwei von Separatisten kontrollierte Regionen diplomatisch anerkannt hat?

Aus chinesischer Sicht handelt es sich bei Taiwan um eine abtrünnige Provinz, wehe dem, der sich Taipeh nähert, wie jüngst Litauen erfahren musste. Da ging es nicht einmal um diplomatische Beziehungen, sondern um die Frage, ob auf dem Messingschild eines Verbindungsbüros in Vilnius «Taipeh» oder «Taiwan» stehen darf.

Ebenfalls ein Desaster für Peking ist Putins Argument, dass in der Ostukraine ein Genozid stattfinde und daher eine Friedensmission gerechtfertigt sei. Während ein Völkermord in der Ukraine eine Lüge ist, erheben inzwischen immer mehr Regierungen den Vorwurf, dass die chinesische Führung im Westen Chinas tatsächlich einen Genozid an der uigurischen Minderheit verübt.

Hunderttausende Uiguren werden in der Region Xinjiang in Umerziehungslagern weggesperrt und müssen Zwangsarbeit verrichten. (Lesen Sie zum Thema den Artikel «China beutet Uiguren systematisch als Zwangsarbeiter aus».)

