Westliche Kampfjets für die Ukraine – Niederlande und Dänemark sagen Kiew F-16 zu Dem ukrainischen Präsidenten werden bei seiner Visite in West- und Nordeuropa offenbar 42 westliche Kampfjets versprochen. Zum Einsatz dürften sie jedoch erst nächstes Jahr kommen. Nicolas Freund

Zusage aus Dänemark: Wolodimir Selenski und die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen im Cockpit eines F-16-Jets auf dem Luftstützpunkt Skrydstrup. Foto: Mads Claus Rasmussen (AFP)

Erst vergangene Woche hatten die Vereinigten Staaten die Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen durch europäische Länder an die Ukraine genehmigt, nun wurden sie dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski bereits fest zugesagt. Bei dessen Besuch in den Niederlanden versprach Ministerpräsident Mark Rutte am Sonntag die Lieferung der Kampfflugzeuge. Selenski sagte laut Agenturberichten, er erwarte insgesamt 42 Jets. Sie sind bei der Gegenoffensive Kiews einsetzbar, aber auch beim Abfangen russischer Kampfflugzeuge können sie eine wichtige Rolle spielen. Ein Grossteil der Raketen, die fast täglich ukrainische Städte treffen, wird von russischen Jets aus abgefeuert.

Wie viele ihrer F-16 die Niederlande zur Verfügung stellen wird, ist noch nicht bekannt. Wenn das Land wirklich die von Selenski angekündigten 42 Jets liefert, bleibt es selber ohne einen einzigen Kampfflieger. Die Flotte zählt heute genau 42 Jets dieses Typs. Auch Dänemark sagte am Sonntag die schon zuvor in Aussicht gestellte Lieferung von F-16-Flugzeugen fest zu. Es muss laut beiden Ländern allerdings erst das ukrainische Personal entsprechend ausgebildet werden. Gerechnet wird mit einem Einsatz der Flugzeuge im Krieg in der Ukraine deshalb erst im kommenden Jahr.

Bedankt sich für die Zusage zu Kampfjets: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski zu Besuch beim niederländischen Premier Mark Rutte. Foto: Ron Englaar (EPA)

Produktion von Panzern des Typs CV 90

Selenski ist derzeit in Europa unterwegs, um für weitere militärische Unterstützung für die Ukraine zu werben. In der Nähe von Stockholm traf er am Samstag den schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson. Laut Selenski hat man eine Vereinbarung über die Lieferung und die Produktion von Panzern des Typs CV 90 getroffen. Diese sollen künftig auch in der Ukraine produziert werden. «Genau das, was wir an der Front brauchen», schrieb Selenski in seinem täglichen Statement in der Nacht auf Sonntag.

Der CV 90 ist ein Schützenpanzer, der bei schnellen Vorstössen zum Einsatz kommen kann. An dem Artilleriesystem Archer sollen ukrainische Soldaten in Schweden ausgebildet werden. Selenski teilte ausserdem mit, ukrainische Piloten würden bereits im Umgang mit schwedischen Gripen-Kampfjets ausgebildet. Ob Flugzeuge dieses Typs an die Ukraine geliefert werden sollen, ist allerdings noch nicht klar.

Sieben Menschen wurden laut ukrainischen Angaben getötet, 148 verletzt: Einschlag einer russischen Rakete in der nordukrainischen Stadt Tschernihiw. Foto: Anatolii Stepanov (AFP)

In der Ukraine gehen die Kämpfe indes unvermindert weiter. In der nordukrainischen Stadt Tschernihiw schlug am Samstag auf dem zentralen Krasna-Platz eine Rakete ein. Bei dem Angriff sind laut ukrainischen Angaben sieben Menschen getötet worden, 148 wurden verletzt. Viele der Opfer waren nach einem Gottesdienst auf dem Weg nach Hause, andere wurden in ihren Autos von Splittern getroffen. Der Samstag war in der Ukraine ein orthodoxer Feiertag. Der weitläufige Krasna-Platz mit einem angrenzenden Park wird teilweise als Parkplatz genutzt, in den umliegenden Gebäuden gibt es viele gut besuchte Geschäfte, Restaurants und Cafés.

Tschernihiw war zu Beginn des Krieges belagert worden, in den vergangenen Monaten war die Region aber vergleichsweise selten von der russischen Armee mit Raketen und Drohnen angegriffen worden, viele Ukrainer hatten sich dort sicher gefühlt. Selenski, der gerade in Schweden war, kündigte Gegenmassnahmen an: «Ich bin sicher, dass unsere Soldaten Russland eine Antwort auf diesen Terroranschlag geben werden.»



