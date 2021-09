«Tuntschi» bei den Bühnen Bern – Kreischend jagen die Frauen ihre kastrierte Puppe Vier Wiener Autorinnen spüren der Sage des Sennentuntschi nach: «Tuntschi», inszeniert von Sara Ostertag, ist ein atmosphärischer, aber schauspielerisch viel zu überdrehter Abend. Lena Rittmeyer

Unter dem Fatsuit ein schicker Catsuit: «Tuntschi. Eine Häutung» in der Vidmar 1. Foto: Yoshiko Kusano

Wenn es einnachtet oben auf der Alp, erzählen sich die Sennen wilde Geschichten. Wie einmal vier von ihnen aus Langeweile eine Puppe erschufen und sich an ihr vergingen zum Beispiel. Das Sennentuntschi, wie es in der Sage heisst, soll dann lebendig geworden sein und sich am Tag des Alpabzugs an seinen Übeltätern gerächt haben. Einem von ihnen zog es die Haut über die Ohren.

Heute gehört das Sennentuntschi zu den bekanntesten Erzählungen des schweizerischen Alpenraums; das Sagenmotiv tauchte in den letzten Jahrzehnten immer wieder in Filmen, Büchern oder Liedern auf. Was haben die Schweizerinnen und Schweizer nur mit dieser Puppe? Das fragten sich die vier Wiener Autorinnen Stefanie Sargnagel, Barbi Marković, Maria Muhar und Lydia Haider des Kollektivs Wiener Grippe/KW77 – und schrieben für die Bühnen Bern das Auftragswerk «Tuntschi. Eine Häutung».