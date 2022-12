Drohende Grippewelle – Krankheitsfälle in der Schweiz nehmen zu Die Grippeepidemie hat in diesem Jahr früh begonnen. Die Fallzahlen liegen über dem Niveau der letzten vier Saisons im gleichen Zeitraum.

Grippeähnliche Erkrankungen sind in der Schweiz auf dem Vormarsch. (Symbolbild) Foto: Maurizio Gambarini (Keystone)

Die Zahl der Grippefälle ist in der 48. Kalenderwoche stark angestiegen. Auf 100'000 Einwohner kamen hochgerechnet rund 89 Konsultationen wegen grippeähnlicher Erkrankungen, eine Woche zuvor waren es noch 52,6 gewesen.

Laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat die Grippeepidemie heuer etwas früher angefangen. Dies geht aus den Zahlen des Sentinella-Meldesystems hervor, das am Montag im BAG-Bulletin publiziert wurde. Am meisten betroffen sei die Alterskategorie der 15- bis 29-Jährigen. Am wenigsten Konsultationen wegen Grippeverdacht habe es bei Kindern bis 4 Jahre gegeben.

Wer sich gegen Grippe impfen sollte Infos einblenden Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfiehlt die Grippeimpfung wie in den Vorjahren für Personen mit erhöhtem Komplikationsrisiko: Menschen ab 65, schwangere Frauen, frühgeborene Kinder bis zwei Jahre sowie Personen mit chronischen Erkrankungen. Um diese Menschen besser zu schützen, sollten nicht nur sie selbst, sondern auch alle, die in nahem Kontakt zu ihnen stehen, gegen die Grippe geimpft sein. Eine Grippeimpfung kann vor, nach oder gleichzeitig mit einer Covid-19-Impfung erfolgen. Die Wirksamkeit der Grippeimpfung hängt von Alter, Gesundheitszustand sowie den momentan zirkulierenden Influenzaviren-Stämmen ab und streut entsprechend von 20 bis 80 Prozent. Bei den üblichen, inaktivierten Grippeimpfstoffen, welche per Injektion verabreicht werden, treten bei bis zu 25 Prozent der Geimpften an der Einstichstelle kurzzeitig Schmerzen oder eine Rötung auf und bei rund 5 Prozent vorübergehend erhöhte Temperatur, Muskelschmerzen oder ein leichtes Krankheitsgefühl. Schwere unerwünschte Wirkungen sind laut BAG äusserst selten und um ein Vielfaches seltener als Komplikationen im Fall einer Grippeerkrankung. (fes)

Das Meldesystem zeigt laut BAG einen starken Anstieg der Konsultationen wegen grippeähnlichen Erkrankungen pro 100'000 Einwohner und Einwohnerinnen. Die höchste Rate der Konsultationen wurde mit 158 in der Sentinella-Region Graubünden/Tessin registriert. Die tiefste – 63 pro 100'000 Einwohner – wurde in der Sentinella Region Aargau, Baselland, Basel-Stadt und Solothurn verzeichnet.

Die Positivitätsrate von Influenza in den Proben des Nationalen Referenzzentrums für Influenza (NZI) sei im Vergleich zur letzten Woche höher. Die vom NZI am häufigsten nachgewiesenen Viren seien in der Woche 48 die Sars-CoV-2, die Rhinoviren und Influenza gewesen.

Die gemeldeten grippeähnlichen Erkrankungen im Rahmen der Sentinella-Überwachung basieren auf klinischen Verdachtsdiagnosen. Sie werden stichprobenweise durch einen Labortest auf Influenza getestet. Bei den Auswertungen und deren Interpretation ist laut BAG zu berücksichtigen, dass sich die Covid-19-Pandemie immer noch auf die Aussagekraft der Daten aus der Sentinella-Überwachung auswirkt.

Die Fallzahlen liegen über dem Niveau der letzten vier Saisons im gleichen Zeitraum. Aufgrund dessen geht das BAG von einem leicht früheren Beginn der Grippeepidemie aus.

SDA/aru

