Verwaltung am Limit – Kosten für externe IT-Berater stark gestiegen Der Kanton Bern setzt immer mehr auf externe Fachleute. Was sind die Gründe? Und wäre mehr Staat die Lösung? Andres Marti

Fähigkeiten im IT-Bereich sind gefragt. Auch in kantonalen Verwaltungen. (Symbolbild) Foto: Christian Beutler

Für externe IT-Beratungsfirmen ist die bernische Verwaltung ein reicher Jagdgrund. Klare Vorgaben für die Vergabe von externen Dienstleistungen kennt man hier nicht. Und die Digitalisierung sorgt für eine stete Nachfrage ihrer hoch spezialisierten Fähigkeiten. Weil es Befürchtungen gab, dass die Kosten allgemein für externe Expertinnen und Experten aus dem Ruder laufen, untersuchte die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats (GPK) das Beratungsmanagement des Kantons. Sie tat es im Auftrag des Kantonsparlaments.

Massive Zunahme

Tatsächlich ist laut der GPK seit 2016 ein starker Anstieg der Kosten zu verzeichnen: Innert drei Jahren stiegen die Ausgaben für Beratungsdienstleistungen in allen Bereichen um 29 Prozent auf rund 43 Millionen Franken an, wogegen sich der gesamtstaatliche Aufwand in dieser Zeit «nur» um 10 Prozent erhöhte.