Desinformationsvorwurf gegen BBC – Korrespondentin muss Moskau verlassen Fast ein Drittel ihres Lebens hat Sarah Rainsford in Russland verbracht. Dass sie das Land jetzt verlassen müsse, sei für sie persönlich verheerend, aber auch schockierend. Silke Bigalke aus Moskau

Harte Gangart des Kreml gegen kritische Berichterstattung: Das Visum von Sarah Rainsford wird nicht mehr verlängert. Foto: Keystone

Eine Journalistin der britischen BBC muss Moskau verlassen – und das russische Aussenministerium tritt nach: Dessen Sprecherin warf der britischen Sendeanstalt am Samstag die «Verbreitung von Desinformation» und von «russophoben Klischees» vor, nachdem die BBC die Ausweisung von Sarah Rainsford kritisiert hatte.

Das Visum der Korrespondentin läuft Ende des Monats aus und wird nicht verlängert. Während der Kreml seit Monaten immer mehr unabhängige russische Journalisten mit Repressionen belegt, sind ausländische Korrespondenten bisher weitgehend verschont geblieben.

Man kann den Rauswurf von Rainsford daher als Einschnitt betrachten. BBC-Direktor Tim Davie sprach von einem «direkten Angriff auf die Medienfreiheit» und löste damit wohl die etwas längliche Reaktion der russischen Ministeriumssprecherin aus: Es handle sich «ausschliesslich um eine Gegenmassnahme», schrieb Maria Sacharowa auf Facebook – um Vergeltung also für einen zwei Jahre alten Fall, den die Sprecherin zitierte.

«Man hat mir gesagt, dass ich nicht zurückkommen kann – niemals.» Sarah Rainsford, BBC-Journalistin

Damals habe ein Journalist einer russischen Nachrichtenagentur Grossbritannien verlassen müssen. Namen nannte sie nicht. Lange habe man die Briten vor einer entsprechenden Antwort aus Moskau gewarnt. Das Ganze habe «mit Verletzung der Meinungsfreiheit nichts zu tun».

Rainsford selbst sagte am Samstag, sie habe beinahe ein Drittel ihres Lebens in Russland verbracht, die Sprache gelernt, das Land zu verstehen und dessen Geschichte zu erzählen versucht – auch wenn dies zunehmend schwieriger geworden sei. «Ich werde ausgewiesen, und man hat mir gesagt, dass ich nicht zurückkommen kann – niemals», so die Journalistin. Sie sprach von den grossen Problemen für unabhängige Journalisten in Russland, «aber bisher waren wir, die ausländischen Medien, davon irgendwie abgeschirmt».

Was nun passiere, sei ein klares Zeichen dafür, dass sich die Dinge geändert hätten. Rainsford ist laut Bloomberg die erste britische Journalistin seit zehn Jahren, der so etwas passiert. 2011 wurde «Guardian»-Korrespondent Luke Harding nach einem Besuch in Grossbritannien die Rückreise nach Moskau verweigert. Der «Guardian» erklärte das damals mit Hardings kritischer Berichterstattung.

Schlagabtausch mit Lukaschenko

Vergangene Woche besuchte Rainsford noch die mehr als achtstündige Medienkonferenz von Alexander Lukaschenko in Minsk. Sie fragte den weissrussischen Machthaber vor laufenden Kameras nach seiner Legitimität als Staatschef und nach der Gewalt seines Apparats gegen Protestierende.

Lukaschenko antwortete mit konfusen Anschuldigungen, die BBC sei ein «Satellit» der USA, tanze «nach amerikanischer Pfeife». Dann unterstellte er den USA, Grossbritannien und irgendwie auch Rainsford persönlich, die Proteste angeführt zu haben. «Grossbritannien?», fragte der Diktator – könne an seinen Sanktionen ersticken.

In Moskau erklärte die Sprecherin des Aussenministeriums, es sei nicht wahr, dass Rainsford nie wieder nach Russland zurückkehren könne. Wenn ein russischer Korrespondent ein britisches Visum erhalte, bekomme auch sie ein russisches. Wem genau dieses Visum in Grossbritannien verwehrt worden war, blieb ihr Geheimnis.

