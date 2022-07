Zusätzliche Postautos nötig – Koreanische Touristen pilgern wegen Netflix-Serie nach Iseltwald Teile der südkoreanischen Serie «Crash Landing on You» wurden in Iseltwald am Brienzersee gedreht. Das zieht diesen Sommer zahlreiche Touristen an.

Die Postauto-Linie nach Iseltwald am Brienzersee. Foto: zvg/PostAuto

Die in Iseltwald gedrehten Szenen einer südkoreanischen Netzflix-Serie locken diesen Sommer zahlreiche Touristen in den Oberländer Ort am Brienzersee. Um den Ansturm zu bewältigen, fahren zusätzliche Postautos.

Die Nachfrage auf der Postauto-Linie 103 von Interlaken nach Bönigen-Iseltwald sei seit Beginn der Sommersaison ausserordentlich hoch, teilte Postauto am Mittwoch mit. Zur Verstärkung fahren nun ab Samstag bis mindestens 28. August zusätzliche Kurse auf der Strecke.

An Bord seien nebst Ausflüglern viele Gäste aus Korea, die Iseltwald als einen der Schauplätze der Serie «Crash Landing on You» besuchen wollten. Die Netflix-Serie handelt von einer reichen Südkoreanerin, die nach einem Gleitschirmunfall in den Bergen Nordkoreas landet und sich in einen nordkoreanischen Offizier verliebt.

SDA/nfe

