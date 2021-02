Abo Podcast über Protestbewegungen in Bern Eine Maschine, die revolutionäre Gedanken aufspürt

Warum wurde das so beschauliche Bern in der Vergangenheit immer wieder zum heissen Pflaster für Revoluzzer und Umstürzler? Dieser Frage gehen Pascal Nater und Carol Rosa in ihrem Podcast «Drgäge» nach.