Parlamentswahl in Australien – Kopf-an-Kopf-Rennen – Sozial­demo­kraten liegen vorne

Die sozialdemokratische Labor-Partei unter dem bisherigen Oppositionsführer Anthony Albanese hat nach Zahlen des Senders ABC die Parlamentswahl in Australien gewonnen. Labor werde mindestens eine Minderheitsregierung bilden können, möglicherweise werde es auch für eine Mehrheitsregierung reichen, hiess es am Samstagabend (Ortszeit).

Den vorläufigen Berechnungen zufolge kann die Partei mit mindestens 71 Sitzen im Unterhaus rechnen. Die Mehrheit liegt bei 76 Sitzen. Die rechtskonservative Koalition unter Premierminister Scott Morrison lag zunächst nur bei 49 Sitzen. Labor war in Australien seit fast zehn Jahren nicht mehr an der Macht.

Auch Stunden nach Schliessung der Wahllokale war unklar, welche Partei künftig den Premierminister stellt. Experten im australischen Sender ABC erklärten, es werde möglicherweise zu einem «hung parliament» kommen (Parlament in der Schwebe), bei dem keine Partei eine absolute Mehrheit erreicht. Meist kommt es dann nach Verhandlungen zu einer Minderheitsregierung einer Partei, die im Repräsentantenhaus auf die Stimmen anderer Parteien angewiesen ist. Das mögliche Patt ergibt sich hauptsächlich aus dem guten Abschneiden vieler unabhängiger Kandidaten und der australischen Grünen (The Greens).

Klima und China

Australien spürt die Folgen von Umweltverschmutzung und chinesischem Machtanspruch unmittelbarer als alle anderen Wohlstandsnationen. Ob sich die konservative Regierungskoalition von Morrison durchsetzt oder Albaneses sozialdemokratische Labor-Partei, geht deshalb nicht nur die Australier etwas an. Wenn eine Mannschaft mit umsichtigen Plänen die Regierung in Canberra übernimmt, könnte die Weltgemeinschaft ein bisschen optimistischer in die Zukunft blicken (zur Analyse).

Albanese zeigte sich bei der Abgabe seiner Stimme im Vorort Marrickville von Sydney mit Blick auf das zu erwartende Wahlergebnis «sehr positiv». Er sei angetreten, «um das Land zu verändern, und das ist, was ich vorhabe zu tun», sagte er.

Der 59-Jährige hatte unter anderem mit Klima-Themen Wahlkampf gemacht und Massnahmen angekündigt, um den unter der Inflation leidenden Menschen zu helfen. Als Premier würde Albanese nach eigenen Angaben zudem ein Referendum über die verbesserte Beteiligung indigener Gruppen an politischen Entscheidungsprozessen abhalten lassen.

Die Wähler forderte Albanese auf, den «spalterischen» Morrison abzuwählen. Morrison seinerseits attackierte seinen Rivalen ebenfalls auf persönlicher Ebene und beschrieb ihn als ungeeignet zur Führung einer grossen Volkswirtschaft. In Umfragen lag Albaneses Labor-Partei zuletzt rund sechs Prozentpunkte vor dem Lager des 54-jährigen Amtsinhabers.

Feuer, Pandemie, Überschwemmungen

Viele Australierinnen und Australier machen Morrison für die vergangenen drei schweren Krisenjahre verantwortlich. Diese begannen 2019 mit riesigen Feuern im Osten des Landes, durch die ein Gebiet der Grösse Finnlands verbrannte. Kaum waren die Brände gelöscht, begann die Corona-Pandemie.

Massive Verzögerungen beim Impfen führten zu verlängerten Lockdowns in den grossen Städten des Landes und einer zwei Jahre andauernden Grenzschliessung, die Familienmitglieder voneinander trennte und Australien den Ruf eines Einsiedlerstaates einbrachte. Auch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind für viele Australier spürbar, die Arbeitslosenrate ist so hoch wie seit 48 Jahren nicht mehr.

Im Februar richteten Überschwemmungen schwere Schäden an Australiens Ostküste an. Die Regierung sah sich mit Vorwürfen konfrontiert, den Katastrophenopfern zu spät und nicht ausreichend geholfen zu haben. Ausserdem geriet angesichts der häufiger und heftiger werdenden Naturkatastrophen Morrisons Regierung wegen unzureichender Klimaschutzmassnahmen in die Kritik. So will die konservative Regierung den Kohle-Export so lange wie möglich fortsetzen.

Unbeliebt ist Morrison vor allem bei der jungen Wählerschaft. «Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, die in den vergangenen Jahren wirklich schwer von den Bränden und Überschwemmungen betroffen war», sagte der Erstwähler Jordan Neville in Melbourne. «Zu sehen, dass etwas dagegen getan wird, wäre grossartig.»

«Demütiger» Morrison

Morrison gab seine Stimme am Samstag in einem Wahllokal im Vorort Lilli Pilli von Sydney ab. Auf die Frage von Journalisten, wie er in Erinnerung bleiben wolle, sollte er die Wahl verlieren, sagte er, es sei an anderen, sich darüber ein Urteil zu bilden. Er habe sein Amt mit einem «grossen Sinn für Demut» sowie Respekt für die Australierinnen und Australier ausgeübt, sagte Morrison. «Dies ist der Geist, in dem ich gedenke, weiterhin zu versuchen, ihren Job zu machen.»

Rund 17 Millionen Wahlberechtigte waren dazu aufgerufen, über alle 151 Sitze im Unterhaus und die Hälfte der 78 Sitze im Senat zu entscheiden. Es herrscht Wahlpflicht. Berichten zufolge hat etwa die Hälfte der Australier schon im Vorfeld entweder per Briefwahl oder per frühzeitiger Stimmabgabe gewählt. Die 2,7 Millionen Briefwahl-Stimmen wurden am Samstag noch nicht ausgezählt.

