Kommentar zu Dänemark – Kopenhagen wagt neue Corona-Wette

Dänemarks erste Öffnung im letzten September: Gedränge vor dem Nachtclub Rumors in Kopenhagen. Foto: AFP

Dänemark ist immer für eine Überraschung gut. Jetzt geht das Land wieder voran: Es schafft wohl nächste Woche schon erneut alle Corona-Beschränkungen ab. Als ob die Pandemie schon ein Ende hätte. Was für ein Timing: Dänemark meldet gerade eine 7-Tage-Inzidenz von fast 5000. Wagemutig, der dänische Kurs? Oder halsbrecherisch? Tatsächlich haben die Dänen wohl einige gute Gründe für ihren Schritt, aber auch den einen oder anderen weniger guten.

Dänemark hat vieles richtig gemacht in mehr als zwei Jahren Pandemie. Die Corona-Politik der Regierung war oft von mehr Menschenverstand geprägt als anderswo. Die Digitalisierung der Gesellschaft, das grosse Vertrauen der Bürger in Regierung und Behörden: All das hat geholfen im Kampf gegen die Pandemie. Vor allem ist die Impfquote hoch, und getestet wird viel, auch deshalb die hohen Inzidenzen.

Das aber bedeutet nicht nur, dass die Bevölkerung schon längst besser geschützt und der Herdenimmunität ein ganzes Stück näher ist, es verschafft den Behörden auch ein realistischeres Bild der aktuellen Lage.

«Das Virus», mahnt die Zeitung «Politiken», «hat uns alle noch jedes Mal aufs Neue überrascht.»

Die Frage allerdings ist, ob ihr Blick in die nahe Zukunft von gleichem Realismus getragen ist, oder ob nicht eine allzu grosse Portion Selbstüberschätzung und Risikobereitschaft diesen Blick bisweilen trübt. Dänemark hat ja schon einmal für sich die Pandemie abgeschafft, im September – und wurde dann kalt erwischt von Omikron. Das Land lief auch deshalb mit offenen Flanken in die Welle, weil keiner mehr Maske und Corona-Pass bei sich trug.

Die enthusiastischsten Befürworter des neusten Corona-Kurses der Regierung waren jedenfalls diese Woche die Nachtclubbesitzer. Und die grössten Mahner Pflegekräfte und einige Wissenschaftler, die sagten, die Öffnung komme ein paar Wochen zu früh. Es ist, wieder einmal, eine Wette, die Kopenhagen hier eingeht. «Das Virus», mahnt die Zeitung «Politiken», «hat uns alle noch jedes Mal aufs Neue überrascht.»

