Der etwas andere Sommer – Kontrolliertes Schwimmen in der Aare Sich im Fluss abkühlen bleibt zwar vorerst erlaubt. Doch Berns Sicherheitsdirektor Reto Nause kündigt für den Ein- und Ausstieg eine Distanz-Patrouille an. Carole Güggi

An der Aare ist es beim Ein- und Ausstieg manchmal eng. Diesen Sommer könnte das zum Problem werden. (Archiv) Foto: Valérie Chételat

Schwimmen in der Aare – spätestens im Sommer gehört das für viele Bernerinnen und Berner zum Programm. Doch dieses Jahr muss die Abkühlung möglicherweise anderen Regeln folgen als die Jahre zuvor: Gerade beim Einstieg in den Fluss und beim Ausstieg wird es jeweils eng – den derzeit geforderten Abstand von zwei Metern einzuhalten, ist schwer vorstellbar. Wie soll das also gehen?