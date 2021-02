Nach dem Wahnsinn gegen Leverkusen – Kontern – das kennt YB aus der Liga nicht Das verrückte 4:3 gegen Leverkusen bietet den Young Boys reichlich Stoff für die Analyse. Der Fussball, wie sie ihn am Donnerstag erlebt haben, hat nichts mit dem Alltag in der Super League und dem Spiel am Sonntag gegen Servette zu tun hat. Moritz Marthaler

Erst überlegen, dann phasenweise unterfordert: YB lacht gegen Leverkusen, geht mit 3:0 in Führung – und fährt mit der Hypothek von drei Gegentoren ans Rückspiel nach Leverkusen. Bild: Raphael Moser

Die erste Halbzeit hätte für die Young Boys ewig weitergehen können. Und die zweite zog sich für sie hin, sie wurde lang und länger, und etwas Länge war am Ende auch in Christian Fassnachts Gesicht, als er kurz nach Schlusspfiff in die Kamera sagte: «Wenn du 3:0 führst, möchtest du auch gegen einen Bundesligisten nicht 4:3 gewinnen.»

Es ist am späten Donnerstagabend nach dem Schlagabtausch zwischen YB und Leverkusen das Fazit einer spektakulären Partie, in dem bereits das ganze Berner Dilemma anklingt. Regelrecht zu schweben schienen die Young Boys auf ihrem Weg in die Kabine, dem Nationalspieler Fassnacht gelang eine phänomenale erste Halbzeit, auch seinetwegen sagte ein angefressener Leverkusener Trainer Peter Bosz noch nach 90 Minuten: «In dieser Halbzeit haben wir alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.»