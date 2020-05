Saisonstart für touristische Bahnen – Konsumentenschutz kritisiert Durcheinander bei Schutzmassnahmen Von Plexiglaswänden bis zur blossen Masken-Empfehlung: Bei den Bergbahnen zeichnen sich in Sachen Corona unterschiedliche Lösungen ab. Der Konsumentenschutz warnt: «Ohne klare Schutzkonzepte kommen die Kunden nicht zurück.» Markus Dütschler

Es gibt kein Schutzkonzept, das für alle unterschiedlichen Bahnen passt: Der VÖV-Verband empfiehlt pragmatische Lösungen. Foto: Keystone

Der nächste Öffnungsschritt vom 8. Juni ist für die Branche wichtig: Dann sollen auch rein touristische Bahnen wieder fahren dürfen. Entscheiden wird der Bundesrat am Mittwoch, doch die Bahnen bereiten sich bereits auf die Öffnung vor. Bei den Schutzmassnahmen für Fahrgäste und Personal gehen sie allerdings ganz unterschiedlich weit, wie der «Bund» berichtete. Während eine Bahn im Kanton Obwalden bereits Plexiglaswände eingebaut hat – diese Massnahme ist nirgends vorgeschrieben – wird die Schilthornbahn ihren Passagieren nur empfehlen, Masken zu tragen.

Weshalb gibt es keine unité de doctrine? Laut Ueli Stückelberger, dem Direktor Verband öffentlicher Verkehr (VÖV) orientiert sich das Schutzkonzept für die Bergbahnen und Schiffe an jenem des öffentlichen Verkehrs. Es wird also mehr gereinigt und desinfiziert, wo möglich soll der 2-Meter-Abstand eingehalten werden. In kleineren Gondeln oder bei vielen Passagieren wird das Maskentragen empfohlen. Eine Maskenpflicht gibt es für die Passagiere aber nicht.

«Die Umsetzung des Schutzkonzepts ist Sache des einzelnen Unternehmens», betont Stückelberger. Es gebe Zahnradbahnen, Vierergondeln oder Luftseilbahnkabinen mit 100 Stehplätzen, Schiffe und Sessellifte. Man könne nicht alle über einen Kamm scheren. Ein Vergleich mit der Gastrobranche sei nicht zulässig: Erstens treffe man auch dort unterschiedliche Situationen an, und wenn eine Beiz voll sei, werde niemand mehr eingelassen. Beim ÖV sei dies anders: «Die Leute haben ein Billett bezahlt, man kann sie nicht einfach wegschicken.»

In volle 80er-Gondel steigen?

Auf Kritik stösst die Uneinheitlichkeit bei den Schutzmassnahmen beim Schweizer Konsumentenschutz: Dessen Geschäftsleiterin Sara Stalder sagt, ohne einheitliche Vorgehensweise sei die Verwirrung und Unsicherheit für die Kundschaft zu gross, diese sei skeptisch. «Dann wird die Öffnung ein Schuss ins Leere.» Es könne nicht sein, dass jeder in der Branche beliebig vorgehe. Bei den SBB überlege man sich die Kennzeichnung von Maskenwagen, damit die Fahrgäste auswählen könnten. Vielleicht gäbe es ähnliche Wahlmöglichkeiten bei Bergbahnen.

Bedenken gibt es auch bei der Gewerkschaft des Verkehrspersonals, dem SEV. Dass der Kabinenführer in Gondelbahnen hinter einer Plexiglaswand stehen müsse, findet die SEV-Sekretärin Susanne Oehler zwar «schon einmal gut». Aber für die Fahrgäste wünscht sich die Gewerkschafterin eine einheitlichere Praxis. «Man muss wirklich vorsichtig sein», mahnt sie, in Deutschland gingen die Fallzahlen wieder hoch. «Als Kundin würde ich nicht in eine volle 80er-Kabine einsteigen.» Sie habe den Eindruck, dass einige Bahnen die Problematik «etwas zu leger nehmen», sagt Oehler.

«Eigenverantwortung der Passagiere»

Den Eindruck, dass ein Konzept für die Bergbahnen fehle, weist VÖV-Direktor Stückelberger zurück. «Die Branche ist sich ihrer Verantwortung bewusst.» Die Situation bei einer touristischen Bahn präsentiere sich aber nicht völlig anders als bei einem anderen Transportmittel. «Auch in der Stadt sind manche Trams voll.» Der Fahrgast entscheide, ob er eine Maske trage, ob er mitfahre oder nicht. «Wenn man bei den Konzepten zu sehr ins Detail geht, verwirrt man die Leute nur.» Es brauche eine pragmatische Haltung und Konzepte, die auf die einzelne Bahn zugeschnitten seien, aber auch Eigenverantwortung der Passagiere. Besonders bei sonnigem Wetter seien Engpässe bei Bergbahnen absehbar. «Aber wir können nicht wegen Corona die Welt komplett neu erfinden.»