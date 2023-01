Riesenslalom in Kronplatz – Shiffrin glänzt wieder – die Schweizerinnen mit Licht und Schatten Die Amerikanerin führt nach dem ersten Lauf in Kronplatz. Als beste Schweizerin liegt Simone Wild auf Zwischenrang 12. Die Entscheidung gibts ab 13.30 Uhr. Marco Oppliger UPDATE FOLGT

Schon wieder die Schnellste: Mikaela Shiffrin führt in Kronplatz. Foto: AFP

Die Piste? Eisig. Der Kurs? Tückisch. Ein Linksschwung im Steilhang hat es in sich, gleich mehrere Fahrerinnen geraten an dieser Stelle vom Kurs ab. Unter ihnen Lara Gut-Behrami, die am Dienstag den ersten Riesenslalom von Kronplatz so formidabel meisterte und Zweite wurde. Weil der Tessinerin noch ein weiterer Fehler unterläuft, verliert sie schliesslich 1,80 Sekunden auf die Halbzeitführende. Und diese heisst natürlich: Mikaela Shiffrin.

Die Amerikanerin bewegt sich seit Wochen in eigenen Sphären. Wie sehr sie Piste und Konkurrenz im Griff hat, beweist sie einmal mehr in diesem ersten Durchgang. Nachdem die drei vor ihr gestarteten Athletinnen bei der Schlüsselstelle mit dem erwähnten Linksschwung allesamt Probleme bekundeten, meistert Shiffrin diese ohne Probleme. «Ich habe es genossen», hält sie anschliessend im SRF-Interview fest.

Vier der letzten fünf Riesenslaloms hat Shiffrin gewonnen, und es spricht wenig dagegen, dass es in diesem Stil weitergehen wird. Sara Hector ist mit einer halben Sekunde Rückstand Shiffrins ärgste Verfolgerin, und auch Marta Bassino hält den Schaden trotz Schwierigkeiten beim Linksschwung in Grenzen, sie liegt mit einer Differenz von 65 Hundertstel auf Zwischenrang 3.

Die Schweizer Zwischenbilanz lässt sich mit «Licht und Schatten» bezeichnen. Simone Wild etwa gelingt ein guter Lauf, sie klassiert sich mit 1,77 Sekunden Rückstand auf Shiffrin als Zwölfte direkt vor Gut-Behrami. Andrea Ellenberger liegt auf Zwischenrang 19. Schwerer tun sich Camille Rast (25.) und Michelle Gisin. Letztere verliert kontinuierlich Zeit, am Ende sind es 2,7 Sekunden, was nicht zur Qualifikation für den zweiten Lauf (ab 13.30 Uhr) reicht.

