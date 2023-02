Überraschende Entwicklung in Berner Psychiatrie – PZM und UPD prüfen Fusion Bis Ende Jahr wollen die beiden grossen Psychiatrien im Kanton Bern über einen Zusammenschluss entscheiden. Brigitte Walser Marius Aschwanden

Bereits seit Herbst 2022 laufen die internen Abklärungen und die Verantwortlichen kamen auch bereits zu einem vorläufigen Resultat: Ein Zusammenschluss der universitären psychiatrischen Dienste (UPD) in Bern und dem Psychiatriezentrum Münsingen bietet Chancen. Am Mittwochmorgen traten die Spitzen der beiden Kliniken damit an die Öffentlichkeit. Bis Ende Jahr wollen sie entscheiden, ob sie beim Regierungsrat des Kantons Bern eine Fusion beantragen wollen.

Dazu haben die beiden Kliniken eine Absichtserklärung unterzeichnet und einen Lenkungsausschuss eingesetzt. Diese soll bis Herbst aufzeigen, wie sich die Unternehmen unter neuem Namen zusammenschliessen können.



Ivo Spicher, Patricia Kellerhals, Jean-Marc Lüthi und Oliver Grossen informieren über die geplante Fusion. Foto: Raphael Moser

So sind die Psychiatrien heute aufgestellt

Das Psychiatriezentrum Münsingen ist eine der grössten psychiatrischen Kliniken der Schweiz. Es behandelt jährlich über 3000 erkrankte Erwachsene stationär und beschäftigt rund 800 Mitarbeitende. Die Universitären psychiatrischen Dienste Bern sind hingegen ein Universitätsspital. Hier werden Erwachsene und Kinder behandelt, die UPD zählen jährlich rund 4000 stationäre Fälle, betreiben Forschung und die angestellten Professorinnen und Professoren sind in der Lehre tätig. Die UPD beschäftigen rund 1600 Mitarbeitende.

Bis Ende 2016 waren beide Kliniken Teil der Kantonsverwaltung. Auf Anfang 2017 wurden sie verselbstständigt und zu Aktiengesellschaften umgewandelt. Nach wie vor befinden sich die Unternehmen aber komplett im Besitz des Kantons. Der Privatisierung gingen verschiedene Sparvorgaben für die Kliniken voran . Insbesondere von den linken Parteien wurde damals die Kritik geäussert, dass die beiden Unternehmen mit zu wenig Geld auf den Weg in die Selbstständigkeit geschickt werden.

Viele Turbulenzen

Sowohl die UPD als auch das PZM gerieten im letzten Jahr immer wieder in die Schlagzeilen. So machte Münsingen etwa von sich Reden wegen umstrittenen Anstellungen von Mitgliedern der Kirschblüten-Gemeinschaft, zu oft angewendeten Zwangsmassnahmen und Therapien vor dem Hintergrund einer satanistischen Verschwörungstheorie.

Bei den UPD wehrte sich verschiedentlich das Personal gegen die Arbeitsbedingungen. Kritisiert wurde etwa eine massive Überlastung oder zu wenig Schutz vor aggressiven Patienten. Tatsächlich haben die UPD insbesondere im Kinder- und Jugendbereich ihre Kapazitätsgrenze längst erreicht. Dies hängt einerseits mit dem Fachkräftemangel zusammen, andererseits mit einem starken Anstieg der Nachfrage.

Bei den UPD kam es jüngst auch zu verschiedenen geplanten und ungeplanten Wechseln in den Führungsgremien: Patricia Kellerhals ist seit Mitte 2022 Verwaltungsratspräsidentin der UPD. Oliver Grossen löste Anfang Jahr Dominique Schmid ab, der die Leitung interimistisch gehabt hatte.

Das Psychiatriezentrum Münsingen geriet in den vergangenen Monaten immer wieder in die Schlagzeilen. Foto: Franziska Rothenbühler

Brigitte Walser ist Redaktorin im Ressort Bern und schreibt vor allem über gesundheits- und sozialpolitische Themen. Mehr Infos Marius Aschwanden ist Redaktor im Ressort Bern und schreibt hauptsächlich über Gesundheits- und Sozialthemen. Er ist zudem Mitglied des Tamedia-weiten Netzwerks Recherche. Mehr Infos @MariusAschwande

Fehler gefunden?Jetzt melden.