Neue Kampfjets – Kommt die F-35 zu spät, bezahlt die Schweiz Die Lieferung der US-Jets verzögert sich in ersten Ländern. Nun zeigt sich: Sollte in der Schweiz dasselbe passieren, hat der Hersteller keine Konventionalstrafe zu fürchten.

Werden die Jets pünktlich in der Schweiz ankommen? Eine F-35A am Himmel über Payerne.

Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Aufklärungsdrohnen, Cobra-Minenwerfer, Duro-Transporter: Mit Verspätungen bei wichtigen Rüstungsbeschaffungen hat die Schweizer Armee Erfahrung. Normalerweise muss der Hersteller eine Konventionalstrafe zahlen, wenn er zu spät liefert. Bei der Ruag betrug sie für den Minenwerfer 726’000 Franken. Auch beim Duro und bei den Drohnen hat der Bund vom Hersteller Geld eingefordert.

Jetzt zeigen Recherchen: Bei der F-35 wäre das nicht möglich. Das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) schreibt auf Anfrage: «Der Beschaffungsvertrag für die Schweizer F-35A ist ein Vertrag zwischen der schweizerischen und der amerikanischen Regierung. Er beinhaltet, wie es in solchen Verträgen üblich ist, keine Konventionalstrafe.» Damit ist ausgerechnet im Vertrag für das grösste Rüstungsprojekt der Schweizer Geschichte keine vertragliche finanzielle Absicherung bei Verspätungen vorgesehen.

Hohe Kosten drohen

Eine verzögerte Lieferung könnte für die Schweiz Zusatzkosten in Milliardenhöhe bedeuten. Die Lebensdauer der heutigen F/A-18-Jets wurde bereits verlängert, viele Flieger der Flotte hatten Risse. Müssten sie noch länger geflogen werden, weil sich die F-35 verspäten, kämen wohl hohe Kosten auf die Schweiz zu. Das Verteidigungsdepartement (VBS) schätzte den Betrag, der für einen Betrieb der F/A-18 bis 2035 nötig wäre, vor einigen Jahren auf 800 Millionen bis 1,75 Milliarden Franken. Seither könnten sich die Preise aber stark verändert haben.

Als Verteidigungsministerin Viola Amherd im Frühling 2021 bekannt gab, dass sich der Bundesrat für den Kauf der F-35 entschieden hatte, sagte sie: «Wenn der Vertrag nicht eingehalten wird, hat man natürlich die Möglichkeit, gegen den Vertragspartner vorzugehen.» Doch wie soll das ohne Konventionalstrafe gehen?

Armasuisse schreibt, generelle Vereinbarungen der amerikanischen Regierung mit dem Hersteller würden «vertragliche Mechanismen» beinhalten, die «bei Nichterfüllung durch Lockheed Martin zum Tragen kommen». Diese würden auch für die Schweizer F-35A gelten. Welche Mechanismen dies sind und ob sie auch finanzielle Entschädigungen vorsehen, sagen aber weder Armasuisse noch der Hersteller der F-35, Lockheed Martin.

Weltweit hat Lockheed Martin zwischen 2027 und 2030 gemäss eigenen Angaben 624 Jets auszuliefern.

Fest steht, dass Lockheed Martin offenbar bereits in ersten Ländern mit Lieferproblemen kämpft. Dazu gehört Polen. Es soll die ersten Flugzeuge schon nächstes Jahr erhalten. Die weiteren Exemplare sollen dann gleichzeitig mit den Schweizer Jets produziert werden. Und bei dieser Lieferung muss Polen offenbar mit Verspätungen rechnen. Das Rüstungsportal Defence24.com schrieb, die Auslieferung von sechs Jets im Jahr 2026 verschiebe sich vom Frühjahr auf Ende Jahr. Auch 2027 gebe es bei vier weiteren Jets Verspätungen. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki machte deshalb in den USA Druck und verlangte angesichts der Bedrohung aus Russland eine möglichst rasche Lieferung.

Deutschland erwartet ebenfalls, dass seine Luftwaffe 35 Stück des Tarnkappen-Jets fristgerecht ab 2027 bekommt. Die Auslieferung der Schweizer Jets soll zur selben Zeit erfolgen, nämlich zwischen 2027 und 2030. Gleichzeitig beschafft auch Finnland 62 Stück. Diese muss Lockheed Martin ebenfalls ab 2026 bis 2030 ausliefern. Auch die Auslieferung von 27 Jets für Dänemark erfolgt in den nächsten Jahren.

Diverse Länder haben nach der Schweizer Bestellung F-35 gekauft. Weltweit hat der Produzent Lockheed Martin zwischen 2027 und 2030 gemäss eigenen Angaben 624 Jets auszuliefern. Darunter die 36 für die Schweizer Luftwaffe. Pro Jahr will Lockheed rund 150 F-35-Jets produzieren. Doch im Juli sagte der CEO der Firma laut «Defense News», dieses Jahr werde man das Lieferziel um bis zu 50 Jets verfehlen. Als Konsequenz haben die USA bereits mit Lieferproblemen zu kämpfen.

Lockheed Martin stellt trotzdem in Aussicht, die Schweizer Liefertermine einhalten zu können: «Wir erwarten, dass der erste Schweizer Jet 2027 bereit ist für das Training von Piloten in den USA.» In der Schweiz würden die ersten Flugzeuge voraussichtlich 2028 eintreffen, sie sollen in Italien produziert werden. Die Details müssten noch vertraglich geregelt werden.

Noch immer kein Vertrag

Noch hat Lockheed Martin den Auftrag für die Produktion der Schweizer Jets von der US-Regierung allerdings gar nicht offiziell erhalten. Dabei hatten Regierungsvertreter der Schweiz und der USA bereits vor knapp einem Jahr, im September 2022, ihre Unterschriften unter den Kaufvertrag gesetzt. Bei einem sogenannten Government-to-Government-Vertrag unterzeichnet das Herstellerland – und nicht die Firma. Das US-Verteidigungsdepartement müsste den Auftrag an Lockheed Martin vergeben, damit die Produktion starten kann.

Bei Lockheed Martin zeigt man sich zuversichtlich, dass der Vertrag bald unterzeichnet werde: «Wir sind aktiv in Verhandlungen mit dem F-35-Programmbüro.» Die Produktion der Schweizer Jets solle schon 2026 starten. 18 Monate dauere es, bis ein Jet einsatzfähig sei. Die Frage nach den Gründen, warum es noch keinen Vertrag gibt, beantwortet das Unternehmen nicht.

Die Inflation in den USA betrug letztes Jahr fast zehn Prozent. Verteidigungsministerin Viola Amherd hat mehrmals zugesichert, die Schweiz habe eine Fixpreisgarantie, die Jets würden nicht teurer als 6,035 Milliarden Franken. Die Frage ist also, wer für eine Differenz der Kosten aufgrund von höheren Rohstoffpreisen aufkommt. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass der Auftrag an Lockheed Martin noch immer nicht erteilt ist.

Armasuisse versichert, das Kampfjetprojekt sei zeitlich auf Kurs. Generell kam das VBS in einer Einschätzung der wichtigsten Projekte im Frühling aber zum Schluss: «Eine grosse Herausforderung und zugleich ein bedeutendes Risiko sind die globalen Engpässe in den Lieferketten.» Verzögerungen seien deshalb bei manchen Projekten bereits eingetroffen, und weitere Verschiebungen könnten nicht ausgeschlossen werden.

Während der Liefertermin der Jets nicht mit einer Konventionalstrafe abgesichert ist, hat das VBS eine solche für die Offset-Geschäfte vereinbart. Lockheed Martin muss im Gegenzug für den Kampfjet-Deal für knapp drei Milliarden Franken Aufträge an die Schweizer Industrie vergeben. Erfüllt der amerikanische Hersteller dies nicht rechtzeitig, muss er fünf Prozent des ausstehenden Betrags als Strafe bezahlen. Die fehlenden Gegengeschäfte müssen trotzdem noch getätigt werden.

