Alterskontrolle im Internet – Kommt die Ausweis­pflicht für Youtube-Filme jetzt doch? Nachdem die Piratenpartei mit ihrem Referendum gegen die Identifikation von Nutzern heikler Inhalte gescheitert ist, sieht sie ihre Befürchtungen bei der konkreten Umsetzung bestätigt. Edgar Schuler

Die Piratenpartei befürchtet, dass man künftig den Pass benötigt, um Netflix- und Youtube-Filme zu sehen. Foto: Chris Ratcliffe (Bloomberg via Getty Images)

Die laufenden Hackerangriffe auf den Bund geben dem Thema neue Aktualität: Der Bundesrat will Alterskontrollen für heikle Internetinhalte einführen. Gegen das entsprechende Gesetz hatte die Piratenpartei mit Unterstützung von Netzaktivisten und der Operation Libero das Referendum ergriffen, war damit aber gescheitert.

Nun hat der Bund die Ausweispflicht in einem Verordnungsentwurf konkretisiert. Piraten-Präsident Jorgo Ananiadis ist alarmiert: «Während die Schweiz mit massenhaft gehackten und geleakten Daten brennt, sorgt der Bund nun dafür, dass Hackern Ausweisdaten in die Hände fallen können.»

Die Piraten bemängeln, dass die in ihrem Referendum kritisierten Punkte unverändert übernommen wurden. «Der Bund hält an der umfassenden Altersverifikation und damit einem Ausweiszwang für praktisch alle Plattformen mit medialen Inhalten fest», sagt Ananiadis.

Das bedeute, dass sich nun jeder Benutzer von Diensten wie Youtube, Twitter, Netflix oder Twitch identifizieren müsse. Damit entsteht laut den Piraten eine Ausweis- und Registrierungspflicht bei den Grosskonzernen.

Bundesrat favorisiert eine elektronische Identitätskarte

Das für die Verordnung zuständige Amt entgegnet, von einem umfassenden Ausweiszwang könne keine Rede sein. Astrid Wüthrich, Vizedirektorin des Bundesamts für Sozialversicherungen, sagt: «Die Verordnung ist offen formuliert, weil es den Branchenorganisationen überlassen ist, eines oder mehrere Altersverifikationsverfahren in der Jugendschutzregelung vorzuschlagen.»

Nach Ansicht des Bundesrats sei eine künftige elektronische Identitätskarte die beste Möglichkeit zur Überprüfung des Alters im Onlinebereich. Damit sei sichergestellt, dass nur das jeweilige Mindestalter abgefragt werde und keine weiteren Angaben gemacht werden müssten.

«Es gilt der Grund­satz, dass nicht mehr Daten verwendet werden dürfen, als für den angege­benen Zweck nötig sind.» Astrid Wüthrich, Vizedirektorin des Bundesamts für Sozialversicherungen

Wüthrich weist zudem darauf hin, dass selbstverständlich auch in diesem Bereich das Datenschutzgesetz zur Anwendung komme. Sie sagt: «Es gelten also die Grundsätze, dass die Datenbeschaffung an den angegebenen Zweck gebunden ist und dass nicht mehr Daten verwendet werden dürfen, als für den angegebenen Zweck nötig sind.»

Aber warum heisst es im Bericht zur Verordnung dennoch explizit, als «geeignetes Verfahren» komme heute «die Überprüfung eines physischen Ausweises infrage»?

Vizedirektorin Wüthrich entgegnet: «Es wäre aus juristischer Sicht nicht angezeigt gewesen, die Überprüfung eines physischen Ausweises zu verbieten, sofern das Verfahren datenschutzkonform durchgeführt wird.» Solche Systeme würden gegenwärtig für verschiedene Dienste genutzt und seien erlaubt.

Wüthrich rechnet aber damit, dass die betroffenen Branchenverbände Systeme vorschlagen werden, die «datensparsam» und damit sicher seien. «Sollte die Branche sich nicht einigen können und schliesslich der Bundesrat die Regelung ausarbeiten müssen, so würde er mit grosser Wahrscheinlichkeit die E-ID als Lösung wählen.»

«Die globalen Unternehmen des Überwachungs­kapital­ismus wie Google verfolgen das Geschäftsmodell, so viele Daten wie möglich zu sammeln.» Pascal Fouquet, Sprecher der Piratenpartei

Die Piratenpartei bleibt bei ihrer Kritik. Ihr Sprecher Pascal Fouquet sagt, die «globalen Unternehmen des Überwachungskapitalismus» wie Google würden das Geschäftsmodell verfolgen, so viele Daten wie möglich zu sammeln. «Ob ausgerechnet diese Unternehmen eine datensparsame Lösung vorschlagen?», fragt Fouquet.

Der Piraten-Sprecher hätte sich gewünscht, dass das Bundesamt nicht nur die Branche nach ihrem bevorzugten Datensammelsystem fragen würde, «sondern auch datenschutzorientierte Organisationen aus der Zivilgesellschaft, um technologisch jugendschutzgerechte und datensparsame Ansätze zu ermitteln».

Edgar Schuler ist Inlandredaktor

