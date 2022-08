Interview mit Gewerkschaftschefin – «Kommt die AHV-Reform durch, ist der nächste Schritt Rentenalter 67 für alle» Unia-Präsidentin Vania Alleva will einem höheren Frauenrentenalter erst zustimmen, wenn Lohngleichheit herrscht. Sie warnt: Die Pläne der Politik trieben ältere Menschen in die Langzeitarbeitslosigkeit. Raphaela Birrer Markus Brotschi

«Nein zum Rentenabbau» ist eines Ihrer Schlagworte gegen die AHV-Reform. Warum sagen Sie die Unwahrheit, Frau Alleva? Wir sagen nicht die Unwahrheit: Die Frauen müssen ein Jahr länger arbeiten, beziehen dadurch ein Jahr weniger Rente und müssen während dieses Jahres Lohnbeiträge bezahlen. Diese sogenannte AHV-Reform kostet jede Frau 26’000 Franken. Das ist eine Tatsache.



Das ist Irreführung – keine einzige Frauenrente wird gekürzt. Aber klar doch, alle künftigen Frauenrenten. Wenn Frauen ein Jahr länger Beiträge zahlen müssen, um dennoch eine geringere Rentenleistung zu erhalten, ist das natürlich eine Kürzung. Kommt dazu: Frauen erhalten heute schon 20 Prozent weniger Lohn und ein Drittel weniger Rente als Männer. Jetzt sollen sie auch noch für diese AHV-Revision bezahlen. Das ist einfach nicht fair.



Die nicht erklärbare Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen beträgt nicht 20, sondern 8 Prozent. In Franken ausgedrückt, bedeutet das einen «nicht erklärbaren» Lohnklau von durchschnittlich 690 Franken an jeder erwerbstätigen Frau – jeden Monat! Oder 8300 Franken jährlich oder 357’000 Franken bis zum Ende eines 43-jährigen Erwerbslebens. Und nur weil die restliche Lohndifferenz von mehr als 10 Prozent irgendwie «erklärbar» ist, ist sie noch lange nicht gerechtfertigt.



«Wir haben zu tiefe Renten, und viele Menschen wissen nicht, wie sie über die Runden kommen sollen.»

Sie sprechen von Rentenkürzung, dabei erhalten Frauen von neun Übergangsjahrgängen einen Zuschlag oder können sich ohne Einbusse weiterhin mit 64 pensionieren lassen. Es sind letztlich nur zwei Jahrgänge, die in den Genuss der vollen Kompensation kommen. Das ist ungenügend. Und wenn eine Frau weiterhin mit 64 in Rente geht, hat das eine Rentensenkung von bis zu 3,5 Prozent zur Folge. Es braucht andere Reformen, um die wirklichen Probleme zu lösen: Wir haben zu tiefe Renten, und viele Menschen wissen nicht, wie sie über die Runden kommen sollen. Zudem sind die Frauen heute mit tieferen Renten systematisch benachteiligt.



Dass Frauen 30 Prozent tiefere Renten als Männer haben, liegt nicht an der AHV, sondern an der beruflichen Vorsorge. Warum unterschlagen Sie das in Ihrer Kampagne? Seit Jahrzehnten predigt man uns, man müsse die Altersvorsorge als Ganzes betrachten. Warum soll das jetzt plötzlich nicht mehr gelten? Die Frauen erhalten nur etwa halb so hohe Pensionskassenrenten, in typischen Frauenberufen sind 500 bis 800 Franken pro Monat üblich. Ein Drittel der Frauen erhält sogar gar nichts. Sollen sie jetzt auch noch bei der AHV bestraft werden? Das macht doch keinen Sinn. Die AHV bietet für die Frauen die beste und oftmals sogar einzige Absicherung. Deshalb müssen wir die AHV stärken, statt Leistungen abzubauen.



Die zweite Säule zu meinen, wenn man über die erste spricht, ist gegenüber dem Stimmvolk nicht redlich. Wir meinen durchaus die AHV: Wir sind gegen den Sozialabbau in der ersten Säule. Die Leute wissen genau, was sie an der AHV haben. Sie sehen, dass sie in die zweite Säule immer mehr einzahlen müssen und trotzdem immer weniger Rente erhalten. Sie sehen, wie ältere Arbeitnehmende aus dem Arbeitsmarkt gedrängt werden – und sie wissen: Kommt die AHV-Reform jetzt durch, ist der nächste Schritt Rentenalter 67 für alle.



«Ein höheres Rentenalter bringt noch mehr Menschen in die Langzeitarbeitslosigkeit.»

Darüber kann die Bevölkerung dereinst abstimmen. Die Jungfreisinnigen haben diese Initiative bereits eingereicht. Ja, aber die erste Weiche in Richtung höheres Rentenalter soll jetzt mit der AHV21 gestellt werden. Das Parlament hat den Bundesrat bereits beauftragt, bis 2026 den nächsten Abbauschritt vorzulegen. Das geht an der Realität des Arbeitsmarktes komplett vorbei!



Inwiefern? Viele können gar nicht bis zum Rentenalter arbeiten. Gemäss einer Erhebung des Bundes hat die Zahl der Arbeitnehmenden zwischen 55 und 64 Jahren, die wegen Invalidität, Krankheit oder fehlenden Chancen auf dem Arbeitsmarkt aus dem Erwerbsleben scheiden, zwischen 2010 und 2020 insgesamt sogar zugenommen. Im letzten Jahr vor der Pension ist nur noch knapp die Hälfte erwerbstätig. Ein höheres Rentenalter bringt noch mehr Menschen in die Langzeitarbeitslosigkeit.



«Um Altersarmut zu vermeiden, müssen sich Leute mit kleinem Einkommen durchquälen.»

Die Erwerbstätigenquote der 55- bis 64-Jährigen ist aber seit der Jahrtausendwende von 63 auf 73 Prozent gestiegen. Keine erfreuliche Entwicklung? Nicht, wenn sie darauf zurückzuführen ist, dass Frühpensionierung zu einem Luxusprivileg der Topverdiener wird. Tatsache ist: Um Altersarmut zu vermeiden, müssen sich Leute mit kleinem Einkommen durchquälen. Nach einem langjährigen Arbeitsleben so aus der Berufswelt treten zu müssen, ist doch unwürdig.



Die Frauen bezahlen bei der AHV nur 34 Prozent der Beiträge ein, erhalten aber 55 Prozent der Leistungen und werden ein Jahr früher pensioniert. Betrachten Sie das als fair? Ja, weil die AHV für einen sozialen Ausgleich sorgt und zudem auch die nicht bezahlte, vor allem von Frauen geleistete Erziehungsarbeit berücksichtigt. Das ist ausgesprochen fair, ändert aber leider nichts an der Tatsache, dass die AHV nicht existenzsichernd ist und Frauen insgesamt ein Drittel tiefere Altersrenten erhalten, weil sie häufig Teilzeit gearbeitet haben und beim Lohn diskriminiert wurden. Deswegen muss jede neunte Frau bei der Pensionierung Ergänzungsleistungen beantragen.



Aktuelle Zahlen zeigen, dass selbst kinderlose Frauen oft Teilzeit arbeiten. Das widerspricht Ihrem Bild, dass Frauen vorab Opfer der Gesellschaft und des Arbeitsmarktes sind. Es geht mir überhaupt nicht darum, Frauen pauschal als Opfer darzustellen. Für Teilzeitarbeit mag es viele Gründe geben, aber der sehr hohe Anteil weiblicher Teilzeitarbeit in der Schweiz ist jedenfalls auffällig. Ein erheblicher Teil dieser Frauen würde gerne mehr arbeiten. Aber die Frauen können nicht, etwa, weil ihr Job schlicht zu kräftezehrend ist. Ich denke zum Beispiel an die Pflege. Es bräuchte Lösungen wie eine Arbeitszeitverkürzung bei gleichem Lohn.



«Wenn die Lohndiskriminierung endlich behoben ist, werde ich mich für eine Angleichung des Rentenalters einsetzen.»

Ursprünglich wurde das tiefere Frauenrentenalter mit körperlicher Schwäche begründet. Zeugt es nicht von einem antiquierten Frauenbild, daran festzuhalten? Wenn die Lohndiskriminierung endlich behoben ist, werde ich mich für eine Angleichung des Rentenalters einsetzen.



Die Lohnungleichheit hat aber nicht direkt mit der AHV-Vorlage zu tun. Mit dieser Vermischung blockieren Sie eine dringliche Reform. Doch: Löhne und Renten haben sehr wohl miteinander zu tun. Renten werden massgeblich über Lohnbeiträge finanziert. Wenn wir die Lohndiskriminierung beheben würden, könnten die Frauen auch mehr in die AHV einzahlen und würden eine künftige Finanzierungslücke schliessen. Wobei die Situation der AHV noch sehr solid ist.



Solid? Bei der Einführung der AHV kamen auf einen Rentner sechs Erwerbstätige, heute sind es noch drei, künftig sogar nur zwei. Das ist eine Zeitbombe. Wir haben eine temporäre Herausforderung, weil die Babyboomer-Generation in Rente geht. Aber trotz dieser demografischen Entwicklung hat die AHV letztes Jahr 2,6 Milliarden Franken Gewinn geschrieben. Der AHV-Fonds hat gegen 50 Milliarden Franken geäufnet.



Ab 2029 wird die AHV im Minus sein, wenn wir nichts tun. Heute schreibt die AHV schwarze Zahlen, weil im Vergleich zu ihrer Einführung 1948 mehr Menschen im Erwerbsleben sind. In dieser Zeit hat auch die Produktivität zugenommen. Das Schweizer BIP hat sich seither fast vervierfacht – und zwar pro Kopf und teuerungsbereinigt. Diese Entwicklungen haben es ermöglicht, dass wir die Lohnbeiträge in den vergangenen Jahrzehnten nie erhöhen mussten. Und wissen Sie, was mich an dieser Diskussion stört?



Was stört Sie? Dass die AHV trotz ihres soliden Fundaments immer schlechtgeredet wird – von der Banken- und Versicherungslobby, die das grosse Geschäft mit der zweiten und dritten Säule macht. Dabei ist die AHV eine faire Sozialversicherung: 92 Prozent der Versicherten erhalten mehr zurück, als sie eingezahlt haben. Nur bei den 8 Prozent Topverdienenden ist es umgekehrt.



Aber die AHV war bereits mehrfach derart in Schieflage, dass sie mit Milliarden aus höheren Steuerabgaben finanziert werden musste. Und das Umlageergebnis wird bereits 2025 negativ sein. Der Bundesrat hat sich bei den AHV-Prognosen bereits mehrmals um mehrere Milliarden Franken verrechnet. Die Angstszenarien haben sich nicht bewahrheitet. Die AHV ist gerade im Vergleich zur zweiten Säule stabil. Ich mache mir deshalb keine Sorgen. Die Bevölkerung ist stolz auf unsere AHV. Sie ist ein sicherer Wert.



Die AHV wird ja wegen des höheren Rentenalters nicht infrage gestellt. Es drängt sich vielmehr der Eindruck auf, Sie wollten Ihr letztes sozialpolitisches Pfand nicht aus der Hand geben. Doch, der soziale Ausgleich, für den die AHV sorgt, wird seit den 90er-Jahren systematisch infrage gestellt. Auch diese sogenannte Reform bringt bloss Sozialabbau. Wir dagegen wollen die AHV stärken. Deswegen haben wir eine Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente lanciert.



Eine 13. AHV-Monatsrente passt schlecht zur Entwicklung, dass wir in den nächsten 20 Jahren eine zusätzliche Million Rentner haben werden. Als eines der reichsten Länder der Welt kann sich die Schweiz zum Glück ein anständiges Rentensystem leisten. Heute sind die Renten zu tief. Eine zusätzliche AHV-Monatsrente pro Jahr und Finanzierungsbeiträge aus den Nationalbankgewinnen, wie das unsere laufende Volksinitiative fordert, würden die AHV langfristig stärken.



Diese Finanzierung ist auf Sand gebaut: Die SNB-Ausschüttungsreserven wurden mit dem Halbjahresverlust 2022 von fast 100 Milliarden pulverisiert. Erstens ist für die Ausschüttungen der SNB das Jahresergebnis entscheidend. Zweitens ist das nicht die erste Börsenkorrektur, welche die Nationalbank verkraften muss. Die SNB ist langfristig hervorragend aufgestellt und wird in anderen Jahren wieder hohe Gewinne machen. Ein Teil davon kann der Bevölkerung zurückgegeben werden. Am besten über die AHV.

Vania Alleva Infos einblenden Unia-Präsidentin Vania Alleva. Foto: Nicole Philipp Vania Alleva ist seit 2015 Präsidentin der Unia, der mit 180’000 Mitgliedern grössten Gewerkschaft der Schweiz. Bereits 2012 wurde die schweizerisch-italienische Doppelbürgerin zur Co-Präsidentin der Unia gewählt, seit sieben Jahren steht sie dieser allein vor. Unia vertritt die Arbeitnehmenden in Industrie, Gewerbe, Bau und privatem Dienstleistungsbereich und engagiert sich an vorderster Front gegen die AHV-Reform. (br)

