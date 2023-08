Ein bisschen mehr als 90 Minuten nach dieser Grussgeste wird Raphael Wicky in die Champions League einziehen. Foto: Claudio De Capitani (freshfocus)

Ein Blick in die Gesichter genügt, um zu wissen, wie viel den Young Boys der Sieg gegen Maccabi Haifa und die damit verbundene Qualifikation für die Champions League bedeutet. Diese ist der Krösus unter den Club-Wettbewerben, ihr Übername sagt es: die Königsklasse. Die Teilnahme an der Gruppenphase wird sie durch die nächsten Monate tragen, Höhepunkt wird auf Höhepunkt folgen. Welch Kontrastprogramm zur letzten Saison, als die Berner im Playoff zur Conference League an Anderlecht scheiterten und erstmals in sieben Jahren europäisch nicht vertreten waren.