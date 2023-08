Sieht sich als Opfer: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump. Foto: Charlie Neibergall (Keystone)

Erneut steht Donald Trump vor seinem Richter, oder zumindest vor einem Staatsanwalt. Die vierte Strafsache, diesmal in Georgia angesiedelt, hat das grösste Gewicht. Erpressung ist kein Delikt, das ausserhalb der Gefängnismauern bestraft wird, und deshalb wäre es verwunderlich, wenn Trump nicht endlich die Ausweglosigkeit verspüren würde, in die er sich hineinmanövriert hat. Bereits hat er angekündigt, er werde sich am Donnerstag den Behörden stellen.