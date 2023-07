Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski in der Runde der Nato. Foto: AFP

Auf den ersten Blick ist der Gegensatz verstörend: Die Nato kann sich nach dem Gipfel von Vilnius gestärkt fühlen; die Ukraine aber hadert mit dem westlichen Bündnis. Dessen innerer Zusammenhalt ist fester als seit Jahrzehnten; lange her, dass Frankreichs Präsident es als «hirntot» schmähte, sein primärer Daseinszweck ist unumstritten: die demokratische Welt vor einem neoimperialistischen Russland zu beschützen. Die Aufnahme Schwedens steht bevor.

Die Ukraine hingegen erhält keine verbindliche Perspektive, unter den Schutzschirm des stärksten Militärbündnisses der Gegenwart zu rücken. Für die bedrängten Ukrainer mag es so aussehen, als lasse der Westen das Tor verschlossen. Aber so einfach ist es nicht. Eine vernünftige, die Risiken abwägende Politik muss das Wünschenswerte vom Machbaren unterscheiden. Ein Zeitplan zur Aufnahme der Ukraine nach dem Krieg, wie es der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski gefordert hatte, wäre auch nur ein symbolischer Akt gewesen. Am Verlauf des Krieges hätte dies nichts geändert.

Vielleicht ist der kühle Realismus Bidens am Ende doch hilfreicher.

Eine Aufnahme ist ohnehin nicht möglich, solange dieser andauert: Das Bündnis würde damit unmittelbar in einen Krieg mit der Atommacht Russland hineingezogen, was sich niemand ernsthaft wünschen kann. Das ist der Grund, warum US-Präsident Joe Biden, obwohl wichtigster Rückhalt Kiews, sowie Deutschland als zweitgrösster Spender von Waffen sich auf keinen Zeitplan für den Beitritt einlassen wollen. Man kann argumentieren, ein solcher Plan würde doch ein klareres Signal der Abschreckung an Putin senden. Aber vielleicht ist der kühle Realismus Bidens am Ende doch hilfreicher.

Selenski bezeichnete solche Zurückhaltung als «Motivation für Russland, seinen Terror fortzusetzen». Das mag menschlich verständlich sein angesichts der russischen Gräuel in seinem Land. Aber ein festgelegter Zeitpunkt für einen Beitritt der Ukraine nach dem Krieg gäbe dem Kreml auch die Möglichkeit, den Feldzug bis dahin fortzusetzen, um genau diesen Beitritt zu verhindern. Menschenleben, selbst der eigenen Soldaten, haben in Putins Kalkül ohnehin keine Bedeutung. Die Nato aber hätte ein Versprechen gegeben, das sie gar nicht halten kann.

Bedeutsamer als uneingelöste Checks auf die Zukunft ist ohnehin die Unterstützung der Ukraine in der Gegenwart.

Das Schlusscommuniqué des Gipfels enthält eine klare Aussage: Die Ukraine gehört zu Europa, zum Westen und in Zukunft einmal auch zu dessen Verteidigungsgemeinschaft. Zudem hat der Gipfel einige zeitraubende Hemmnisse für eine spätere Aufnahme aus dem Weg geräumt, etwa den «Aktionsplan für die Mitgliedschaft».

Wann ein Nato-Beitritt der Ukraine aber wirklich erfolgen wird, hängt von den Umständen ab. Wenn es eines Tages Friedensgespräche geben sollte, wäre die Beitrittsfrage ein wichtiges Pfund. Es wäre bedauerlich, aber möglich, dass die Ukraine dann auf einen Teil des von Russland besetzten Gebietes verzichten muss, etwa die 2014 annektierte Krim, weil eine Rückeroberung jenseits ihrer Kräfte läge. Die Masse des Landes könnte im Gegenzug Teil der Nato werden und wäre aus Moskaus drohendem Schatten getreten.

Bedeutsamer als uneingelöste Checks auf die Zukunft ist ohnehin die Unterstützung der Ukraine in der Gegenwart durch die Nato-Staaten mit Waffen, Geld, humanitärer Hilfe. Das ist der einzige Weg, Putins Russland zum Einlenken und zur Aufnahme von Verhandlungen zu bewegen: Ihm zu demonstrieren, dass es diesen Krieg nicht gewinnen kann und nicht gewinnen wird.



Fehler gefunden?Jetzt melden.