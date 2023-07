Liveticker Schweiz - Neuseeland – Qualifiziert sich die Schweiz für den Achtelfinal? Im letzten Gruppenspiel trifft das Schweizer Nationalteam auf Co-Gastgeberin Neuseeland. Ein Punkt reicht bereits zum Weiterkommen. Die Partie im Liveticker. Nicolas Kaiser Fabian Sangines LIVE

Inka Grings winkt ab. Nein, den Taschenrechner habe sie keine Sekunde verwendet, um für alle Eventualitäten vorbereitet zu sein: «Dafür bin ich vielleicht zu sehr deutsch.» Was die Schweizer Nationaltrainerin damit sagen will: Ihre Gewinnermentalität lässt irgendwelche Spekulationen gar nicht erst zu. Gegen aussen zumindest.

Viel lieber demonstriert sie an dieser Medienkonferenz am Tag vor dem grossen Showdown gegen Neuseeland (Sonntag, 9 Uhr Schweizer Zeit) Optimismus. «Wir haben die beste Ausgangslage», sagt sie. Das stimmt, die Schweiz führt nach zwei Spielen die Tabelle der Gruppe A an. Es ist relativ simpel: Mit einem Sieg bleibt sie auch dort. Sogar ein Unentschieden würde sehr wahrscheinlich zum Gruppensieg reichen – ausser die Philippinen bezwingen im parallel stattfindenden Spiel die favorisierten Norwegerinnen. Im Falle einer Schweizer Niederlage könnte es aber auch kompliziert werden.

Je nach Höhe der Niederlage könnt den Philippinen ein Remis reichen, um die Schweizerinnen zu überholen – ein Tor erzielen müssten die Asiatinnen aber in jedem Fall. Bei Punktgleichheit entscheidet nämlich nicht als Erstes die Direktbegegnung, sondern das Torverhältnis. Aktuell haben die Schweizerinnen zwei erzielt und noch keines kassiert. Als zweites Kriterium folgt die Anzahl geschossener Tore – erst dann kommt es auf den direkten Vergleich der punktgleichen Teams an.

Kommt es gar zum Losentscheid?

Richtig skurril werden könnte es, sollte die Schweiz mit einem Tor Unterschied verlieren und Norwegen gleichzeitig mit einem Tor Differenz gewinnen – und einen Treffer mehr erzielen als die Schweiz. Dann wären die beiden Nationen in allen Punkten gleichauf, weshalb die Fair-Play-Wertung entscheiden müsste. Da hat Norwegen momentan eine Gelbe Karte weniger erhalten. Sollten die Skandinavierinnen auch hier aufholen, käme es zum Losentscheid – kein komplett unrealistisches Szenario.

Dennoch befassen sich die Schweizerinnen freilich nicht mit all diesen Spielchen – sie haben alles ja selber in den Füssen. Viel lieber freuen sie sich «unglaublich auf die volle Kulisse», sagt Lia Wälti. Die Captain durfte schon an der WM 2015 in Kanada gegen die Gastgeberinnen spielen. Unvergesslich sei das gewesen, deshalb sagt sie mit Hinblick auf Sonntag: «Das wird für uns alle ein Highlight in unserer Karriere.»

Die besondere Motivation für Coumba Sow

Schon länger ist die Partie ausverkauft, fast 25’000 Menschen werden im Stadion sein, es hätten auch deutlich mehr Tickets abgesetzt werden können. Das geschlossene Dach wird seinen Beitrag zu einer stimmungsvollen Atmosphäre leisten. Darauf freut sich auch Mittelfeldspielerin Coumba Sow: «Ich liebe es, wenn ein Grossteil der Fans gegen mich ist. Das motiviert mich.»

Obwohl, wenn ein Achtelfinal auf dem Spiel steht, bedarf es wohl keiner zusätzlichen Motivationsspritze. Für den Fall, dass finanzielle Anreize helfen, hat die Fifa bereits vorgesorgt. 30’000 Dollar hat jede Spielerin für ihre Teilnahme an der Gruppenphase bereits auf sicher, für eine Achtelfinalqualifikation würde es weitere 30’000 Dollar an Prämien geben.

Für dieses entscheidende Spiel kann Grings nach eigener Aussage auf alle Spielerinnen zurückgreifen, auch Luana Bühler und Ana-Maria Crnogorcevic gehe es gut: «Danke der Nachfrage.» Bühler verpasste am Dienstag die Norwegen-Partie aufgrund muskulärer Beschwerden, auch am Tag vor dem Neuseeland-Spiel trainierte sie noch separat. Dass sie von Anfang an auflaufen wird, erscheint nicht sonderlich wahrscheinlich. Besser sieht es bei Crnogorcevic aus, sie fehlte am Freitag aufgrund von Magenproblemen im Teamtraining. Am Samstag stand sie mit den Kolleginnen wieder auf dem Platz, die Rekord-Nationalspielerin dürfte gegen Neuseeland also zu ihrem 150. Länderspiel kommen.

Die Aufstellungen Und so startet Neuseeland im entscheidenden Spiel gegen die Schweiz. Im Vergleich zur 0:1-Niederlage gegen die Philippinen stellt die tschechische Nationaltrainerin Jitka Klimkova nur auf einer Position um. Für Paige Railey steht neu Annalie Longo in der Startformation. Die Aufstellungen Die Schweizerinnen starten wie zuletzt gegen Norwegen. Ob Luana Bühler heute zum Einsatz kommt, ist fraglich. Vermutlich muss die solide Innenverteidigerin heute wieder verletzungsbedingt aussetzen. Beim Abschlusstraining trainierte sie noch individuell mit der Athletiktrainerin. Bald gehts los Und bald geht es hier los in Dunedin, im gleichen Stadion, in dem die Schweiz zum Auftakt bereits gegen die Philippinen gewonnen hat. Der Unterschied zu heute? Neuseeland wird wohl von einer tosenden Übermacht an Fans unterstützt werden. Zum ersten Mal überhaupt treffen die beiden Teams an einer Frauen-WM aufeinander. Das Mega-Stadion mit rund 25'000 Plätzen ist ausverkauft. Die Ausgangslage Zwei Spiele, vier Punkte – eine gute Ausgangslage für die Schweizer Fussballerinnen. Die Devise heute: auf keinen Fall verlieren. Eigentlich braucht die Equipe von Inka Grings bloss noch ein Unentschieden, um sich sicher für den Achtelfinal zu qualifizieren. Mit einem Sieg winkt der klare Gruppensieg, bei einer Niederlage jedoch wird es kompliziert. Unter Umständen sind die Schweizerinnen draussen oder doch noch knapp qualifiziert – das ist dann ganz von der anderen Partie zwischen den Philippinen und Norwegen abhängig. Denn bei Punktgleichheit zählt zuerst das Torverhältnis, dann die erzielten Tore, dann die Direktbegegnung. Kommt es hart auf hart, zählt sogar die Fairplaywertung vor dem Los. Aber lassen wir das Kopfzerbrechen für später. Geniessen wir die Partie. Hallo… …und herzlich willkommen! Heute Morgen trifft die Schweiz in ihrem letzten Gruppenspiel auf Co-Gastgeberin Neuseeland. Heute entscheidet sich, wer von allen Teams der Gruppe A in den Achtelfinal der Weltmeisterschaft einziehen wird – noch ist alles offen.

