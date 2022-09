Kommentar zum Rücktritt – Roger Federer revolutionierte die gesamte Sportart Er holte fast das Maximum aus seiner Karriere heraus und veränderte den Tennissport. Doch hätte seine Frau Mirka nicht mitgespielt, wäre seine Karriere an einem ganz anderen Ort zum Stillstand gekommen. René Stauffer

Roger Federer feiert 2017 in Melbourne gegen Nadal seinen 18. Grand-Slam-Titel. Bild: Aaron Favila (Keystone)

Mit Roger Federer verliert die Schweiz ihren besten Sportler der Vergangenheit und wohl auch der Zukunft – das Attribut «aller Zeiten» wäre an dieser Stelle möglicherweise sogar für einmal gerechtfertigt. Aber eigentlich ist es falsch, von einem Verlust zu sprechen. Federers Karriereausbeute, Präsenz, Hingabe und Einfluss auf das Tennis und gar den Profisport als Ganzes waren um ein Vielfaches grösser, als je einer sich hätte vorstellen können.

Sein Rücktritt war mit jedem Monat, in dem kein markanter Fortschritt seines dreifach operierten rechten Knies vermeldet wurde, ein Stückchen näher gerückt und hatte nach den (ausbleibenden positiven) Signalen der vergangenen Wochen und Monaten erwartet werden müssen. Sein Rücktritt sollte vielmehr der Moment sein, innezuhalten und sich des aussergewöhnlichen Glücksfalls bewusst zu werden, dass die Schweiz einen derart aussergewöhnlichen Wegbereiter stellen konnte, und das in einer Weltsportart, in der er sowohl sportlich wie auch menschlich neue Massstäbe setzte.

Der junge Sportenthusiast schaffte es, seine aussergewöhnlichen Anlagen, seine besonderen Talente und seine grosse Leidenschaften zu kanalisieren und zu einem optimalen Paket zu schnüren, das ihm erlaubte, neue Höhen zu erreichen – und das in einer hochbezahlten und umkämpften Sportart, die der Unterhaltungsindustrie anzusiedeln ist, weltweit bis auf das letzte Quäntchen ausgereizt wird und in der Eigenschaften wie Egozentrik, Egoismus, Rücksichtslosigkeit und Opportunismus mit an der Basis des Erfolges stehen.

Federer holte im Rückblick wohl fast das Maximum aus seiner Karriere heraus, auch wenn er mit etwas Glück noch mehr Titel gewonnen hätte – was sich letztlich jedoch für fast jeden Topspieler sagen liesse - auch für seine grössten Rivalen, Rafael Nadal und Novak Djokovic. Er hatte die Grösse und das Selbstvertrauen, sich nicht von vergangenen Spielern beeinflussen zu lassen, von denen viele sehr früh zurückgetreten waren, liess sich auch nicht von den nur allzu schnellen Rücktrittsforderungen der Öffentlichkeit beeindrucken. Stur, stolz und selbstbewusst bahnte er sich seinen Weg, schlug sich mit seinen messerscharfen Schlägen seinen Pfad durch den Tennisdschungel frei und stiess in Gefilde vor, die vor ihm nie zuvor erreicht worden waren.

Dass andere diesem Weg folgten, dass Rafael Nadal und Novak Djokovic ihn darauf, was die Zahl der Grand-Slam-Titel betrifft, sogar überholten, ändert nichts an seiner Vorreiterrolle. Federer ist der Pionier, der das Tennis in den Nullerjahren aus seiner Konfusion und Orientierungslosigkeit nach den Agassi- und Sampras-Jahren in eine neue Spur führte und die Latte höher setzte – sowohl spielerisch als auch charakterlich.

Hätte Mirka nicht mitgespielt, Federers Karriere wäre an einem ganz anderen Ort zum Stillstand gekommen.

Er befreite das Profitennis von schweren, gegeben scheinenden Lasten – wie dem Bedürfnis, möglichst wenig zurückzugeben, die Konkurrenten als Rivalen und die Medien als Ärgernis zu betrachten, die einem nur Zeit kosten und Böses wollen. Er betrachtete seine Gegner als Weggefährten und die Journalisten als Botschafter, die die Spannung, Schönheit und Vielfältigkeit seines Sports an die Öffentlichkeit tragen konnten.

Damit hob er sich markant ab von der viel verbreiteten Einstellung «take the money and run», die viele seiner Berufskollegen an den Tag gelegt hatten und dies auch zu seiner Zeit noch immer taten. Federer revolutionierte, und das ist neben all seinen Titeln und Erfolgen sein grösster Verdienst, die gesamte Sportart. Er nahm sie auf seine Schultern, führte sie in eine neue, sympathischere und empathischere Richtung und beeinflusste damit die gesamte Branche.

Seit über 20 Jahren an seiner Seite: Mirka Federer sitzt meistens im Publikum, wenn ihr Mann Tennis spielt, wie 2018 in Melbourne. Bild: Lukas Coch (Keystone)

Zugute kam ihm dabei das riesige Talent und Ballgefühl, sein Ehrgeiz und sein kompromissloses und konsequentes Handeln – begleitet von einem Umfeld, das nicht besser hätte sein können. Angefangen mit seinen Eltern Lynette und Robert, mit all den Trainerin und Coaches, die sich nahtlos ergänzten bis hin zu Mirka, dem wohl grössten Glücksfall in seinem Leben. Die Thurgauerin hatte selbst auf eine grosse Karriere hingearbeitet, war aber an den physischen Überlastungen und wohl auch einer falschen Planung gescheitert und hatte ihre Laufbahn just in dem Moment beenden müssen, als die ihres Freundes richtig abzuheben begann.

Und sie zog auch nicht die Notbremse, als sie erst Zwillingsmädchen und vier Jahre später noch Zwillingsbuben erhielt und das Leben an der Seite eines der begehrtesten Weltstars immer noch komplizierter wurde. Hätte Mirka nicht mitgespielt, Federers Karriere wäre an einem ganz anderen Ort zum Stillstand gekommen.

Ein solcher Abgang passt

Dass er sie nun an «seinem» Turnier ausklingen lässt, auf der grossen Bühne der Londoner 02-Arena und am Laver-Cup, macht Sinn. Der Laver-Cup wurde von ihm initiiert und soll sein sichtbarstes Vermächtnis bleiben. Ein solcher Abgang passt, wäre er einige Wochen später in Basel abgetreten, hätte er den Swiss Indoors einen Rummel eingebrockt, den das Turnier nur schwerlich hätte stemmen können. Zudem hätte er in Basel auch wettkampfmässig fit antreten müssen, was am Laver-Cup nicht der Fall ist. Für ein Doppel auf einem Fuss dürfte seine Form immer noch reichen.

Bleibt die Frage, welche Stelle Federer einst in der Tennisgeschichte einnehmen wird. Jene des «GOAT», des Grössten aller Zeiten, braucht es nicht zu sein, dürfte es auch nicht werden, zumal er im Grand-Slam-Rennen bereits hinter Nadal und Djokovic zurückgefallen ist. Was viel wichtiger ist: Federer hat das Tennis neu inspiriert, ihm zu mehr Menschlichkeit und neuer Popularität verholfen wie wohl keiner vor ihm und gezeigt, dass Spitzensport trotz aller Anforderungen ein Sport im eigentlichen Sinn bleiben kann, der Freude bereitet bis in ein hohes Alter.































René Stauffer ist seit 1981 Sportredaktor mit Spezialgebiet Tennis. Er berichtete unter anderem von über 90 Grand-Slam-Turnieren und ist der Verfasser zweier in mehrere Sprachen übersetzter Bücher über Roger Federer. Mehr Infos @staffsky

