Argumente der Befürworter – Komitee sieht Viererfeld-Überbauung als Mittel gegen Wohnungsnot Das Komitee «Ja zum Viererfeld/Mittelfeld» legt sich für das Bauprojekt ins Zeug. Es sei auch aus ökologischer Sicht vorbildlich.

Das Viererfeld, auf dem ein neues Stadtquartier entstehen soll, liegt nahe am Berner Stadtzentrum. (Archivbild) Foto: Raphael Moser

«Wir brauchen guten und bezahlbaren Wohnraum»: das sagt ein überparteiliches Komitee, das sich in der Stadt Bern für den Bau eines neuen Stadtquartiers auf dem Viererfeld einsetzt. Die Stimmberechtigten entscheiden am 12. März über einen Infrastrukturkredit.

Das Komitee sieht in der geplanten Überbauung auf dem Viererfeld ein probates Mittel, etwas gegen die seit Jahren herrschende Wohnungsnot zu tun. «Das Viererfeld ist die Chance, zentrumsnah für alle Generationen Wohnraum zu erstellen», wird Meret Schindler, Co-Präsidentin der SP Stadt Bern, in einer Mitteilung vom Dienstag zitiert.

Das Komitee wird nebst der SP auch von den Grünen, der Grünen Freien Liste, den Grünliberalen, der EVP sowie dem Mieterinnen- und Mieterverband, der Vereinigung Wohnbaugenossenschaften Schweiz, dem Gewerkschaftsbund des Kantons Bern, der Gewerkschaft Unia und dem Verein «Läbigi Stadt» unterstützt.

Pluspunkte für Biodiversität und Ökologie

Das neue Stadtquartier, das Wohnraum für bis zu 3000 Menschen bieten soll, ist aus Sicht des Komitees auch ökologisch vorbildlich. «Dichtes urbanes Wohnen ist viel ökologischer als die Zersiedelung ausserhalb von Städten», sagte Ursina Anderegg, Co-Präsidentin des Grünen Bündnisses der Stadt Bern laut Mitteilung.

Mit dem geplanten Stadtpark entstehe ein Freiraum für die Menschen und mehr Biodiversität als «auf dem heutigen Monokulturland». Auch das Mobilitätskonzept mit verhältnismässig wenigen Parkplätzen wertet das Komitee als Pluspunkt.

Die Stadtberner Bevölkerung stimmt am 12. März über die Entwicklung eines neuen Wohnquartiers im Viererfeld/Mittelfeld ab. Dort sollen über 1000 Wohnungen entstehen. In der Abstimmung geht es in einem ersten Schritt um Ausgaben von 124,6 Millionen Franken für Strassen, einen öffentlichen Park und andere Infrastrukturanlagen in dieser Zone.

Das Berner Stadtparlament überwies die Vorlage im vergangenen Herbst mit 63 zu 8 Stimmen. Zuvor waren die SVP und die Grün alternative Partei mit ihren Rückweisungsanträgen gescheitert. Die anderen Fraktionen hatten sich hinter die Vorlage gestellt.

«Gesprächsstoff» – der Berner Podcast Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

SDA/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.