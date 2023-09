Symbol einstiger Grösse: Die letzte Boeing 747 unter Schweizer Flagge, Januar 2000 im Flughafen Zürich. Foto: Keystone

Am 30. August 2023, also vor drei Tagen, gab die UBS bekannt, dass die Credit Suisse als Marke untergeht, sie wird vollständig übernommen, verwurstet und verschwindet vom Erdboden. Fast zur gleichen Zeit, wenn auch vor 25 Jahren, am 2. September 1998, stürzte ein Flugzeug der Swissair bei Halifax in den Atlantik. SR 111. Dabei starben 229 Menschen. Allein dieser Umstand macht es schwer, die beiden Tragödien gleich zu behandeln, und doch gehören sie historisch zusammen. Als hätte Klio, die Schutzgöttin der Geschichte, uns eine Epoche umreissen wollen: 25 Jahre des Niedergangs einer Schweiz, die es bald nicht mehr gibt.