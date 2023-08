Vor einigen Jahrzehnten noch undenkbar: Frau joggt mit Kinderwagen. Archivfoto: Keystone

Bevor es Joggen gab, gab es Joggen nicht! Klingt logisch, aber ich habe mir irgendwie noch nie darüber Gedanken gemacht, dass es eine Zeit gab, in der nicht gejoggt wurde. Irgendwann in den 60er-Jahren hat der Neuseeländer Arthur Lydiard angefangen, in der Stadt rumzurennen, und gilt seither als Erfinder der Sportart (es war wohl doch nicht Forrest Gump!). Davor gab es diese Freizeitbeschäftigung schlichtweg nicht. Es wurde natürlich schon gerannt und gesprintet, auch Marathons wurden ab 1896 gelaufen, aber durch das Wohnquartier gejoggt wurde da halt noch nicht. Kein Mensch kam auf die Idee, sich die Turnschuhe anzuschnallen und durch die Nachbarschaft zu rennen. Wenn man darüber nachdenkt, ist Joggen tatsächlich echt irgendwie weird.