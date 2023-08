Rundumschlag wie beim «Hau den Lukas» im «Donnschtig-Jass»: Hauptgebäude der «Neuen Zürcher Zeitung» hinter dem Opernhaus. Foto: Keystone

Man kann es kaum fassen, was in einem Kommentarbeitrag in der NZZ zur «SRG-Halbierungs-Initiative» zu lesen war – fünf Jahre nachdem die «No-Billag-Initiative» mit 71,6 Prozent wuchtig abgelehnt wurde. Da kommt nicht etwa eine Auslegeordnung – wie man das von der NZZ erwarten würde –, was die Initiative für das einzige öffentliche Medienhaus bedeuten würde, das in vier Sprachen senden muss und dafür zehnmal weniger Geld zur Verfügung hat als die einsprachigen deutschen Sender.