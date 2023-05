Besetzte Lagerhalle in Köniz – Kollektiv wird bis auf weiteres geduldet Nach einem Gespräch mit der Hauseigentümerin hält Gemeinderat Thomas Brönnimann am bisherigen Kurs fest: Derzeit ist keine Räumung geplant. Christoph Hämmann

Das Lagerhaus beim Bahnhof Köniz ist seit Pfingstsamstag besetzt. Foto: db

Das Kollektiv Centraleviva, das am vergangenen Samstag in das ehemalige Vatter-Samen-Lagerhaus neben dem Könizer Bahnhof eingedrungen ist, darf bis auf weiteres dort bleiben. «Wir schauen der Besetzung vorerst weiterhin entspannt zu», sagte der zuständige Gemeinderat Thomas Brönnimann, Direktor Sicherheit und Liegenschaften, am Dienstagnachmittag auf Anfrage.