Schweizer Online-Drogenmarktplatz – Kokain per App bestellt, per Kurier ausgeliefert Von Ketamin bis Marihuana: Eine Online-Drogenplattform verschickt Drogen per Kurier oder mit der Post. Bestellt wird via Messenger-Dienst. Eine Kurierin des Anbieters stand nun vor Gericht. David Sarasin , Philippe Zweifel

Illustration: Benjamin Güdel

Eigentlich hätte der Drogendeal ganz einfach ablaufen sollen. Ein Kunde hatte per Telegram-Messenger Kokain bestellt. Die Kurierin des Onlinehändlers namens «Vitamintaube» war mit dem Auto unterwegs, um diese bei ihm abzuliefern. Um 22.20 Uhr verhaftete die Polizei die 30-jährige Rumänin auf der Bucheggstrasse. Gestern stand sie vor Gericht, angeklagt wegen Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Sie wurde für sieben Jahre des Landes verwiesen und zu 20 Monaten Gefängnis bedingt verurteilt.

«Vitamintaube» ist der grösste Schweizer Drogenhändlerring auf Telegram. Die User kommunizieren wahlweise in Gruppen oder in Direkt-Chats, ähnlich wie Whatsapp. Im öffentlichen Gruppenkanal stösst die Kundschaft zuerst auf ein Menü, wo zahlreiche illegale Substanzen aufgelistet sind. Kokain aus verschiedenen Ländern, Crystal Meth, Ecstasy, aber auch rezeptpflichtige Medikamente wie Benzodiazepine oder Ritalin. Angaben zur Verfügbarkeit und Qualität sowie ein Rating vervollständigen das Menü. Heroin gibt es keines. Die eigentlichen Deals laufen dann in separaten, verschlüsselten Chats zwischen Käufer und Verkäufer ab.