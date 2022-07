Von Contact getestet – Kokain in Bern und Biel immer reiner Insgesamt 800 Drogen-Proben hat die Stiftung Contact 2021 ausgewertet. Am häufigsten wurde Kokain getestet, vor Amphetamin und MDMA.

Der durchschnittliche Kokaingehalt ist in Bern und Biel im Steigen begriffen. (Symbolbild) KEYSTONE/DPA/MARCUS BRANDT

Das Kokain, das in Bern und Biel gehandelt wird, scheint immer reiner zu werden. Der durchschnittliche Kokaingehalt sei 2021 bei den untersuchten Proben weiter angestiegen, teilte die Stiftung Contact am Dienstag mit.

In den Räumlichkeiten von Contact in Bern und Biel können Drogenkonsumenten ihre Pillen und Pulver testen lassen. Das Angebot richtet sich an alle, die psychoaktive Substanzen zu sich nehmen, Informationen erhalten wollen oder Unterstützung suchen. Das Drug Checking ist anonym und kostenlos.

Erstmals hat Contact einen ausführlichen Jahresbericht zu den Drogentests gedruckt. Ausgewertet wurden insgesamt 800 Proben, die Konsumenten an den Standorten Bern und Biel abgegeben hatten.

Fazit: Kokain war 2021 zum zweiten Mal die meistgetestete Substanz vor Amphetamin und MDMA. Der Kokaingehalt stieg weiter an. Lag er 2015 bei 66 Prozent, nahm er danach laufend zu und betrug 2021 bereits 82 Prozent. Bei MDMA wurde zum ersten Mal seit Jahren ein Rückgang des durchschnittlichen Wirkstoffgehalts festgestellt.

Bei vier von zehn Proben wurde aufgrund der Ergebnisse eine besondere Warnung oder eine Vorsichtsbotschaft ausgesprochen. Dieser Anteil nahm in den letzten Jahren leicht ab.

Am kommenden Samstag (9. Juli) bietet Contact erstmals ein mobiles Drug Checking auf der Schützenmatte in Bern an, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

SDA/zec

