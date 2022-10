Wegen Gaskrise – Kohlensäure-Knappheit trifft Berner Brauer hart Kohlensäure wird knapp, weil ihre Herstellung viel Erdgas braucht. Nun droht beim Mineralwasser die Sprudel-Rationierung – und Bierbrauer erhöhen die Preise.

Andreas Weidmann

Brauerei Egger mit dem technischen Betriebsleiter David Santschi zum Thema Kohlensäuremangel am 18.10.2022 in Worb. Foto: Raphael Moser (Tamedia AG)



Wer in der Beiz ein Bier oder ein Mineralwasser «mit» bestellt, liebt das prickelnde Gefühl der Kohlensäure. Doch genau dieses Produkt wird europaweit langsam knapp: In vielen Denner-Filialen etwa ist seit Wochen das beliebte – weil günstige – Mineralwasser Tavina Frizzante nicht mehr erhältlich, weil der Produzentin in Norditalien das CO₂ fehlt.