Arbeitsintegration trotz Corona – Kohle schaufeln, um einen Job zu finden Zurzeit werden mehr Stellen gestrichen als sonst. Was tun nun die, die es sowieso nicht leicht haben auf dem Arbeitsmarkt? Jael Amina Kaufmann

Seit diesem Sommer arbeitet Ruben Milazzo nun schon in der Köhlerei – daneben hat er sich aber auch um eine Lehrstelle bemüht. Foto: Franziska Rothenbuehler

Im Westen des Berner Forsts steigt Rauch auf. Seit gut einer Woche brennt hier der Kohlemeiler der Fachstelle Arbeitsintegration Region Bern (Farb AG). Die Köhlerei ist Teil des Beschäftigungsprogramms, welches Sozialhilfebeziehende wieder fit für den Berufsalltag machen soll.

Einer von ihnen ist Ruben Milazzo. Nachdem er nach der Schule von der richtigen Spur abgekommen sei, habe er «vor gut einem Jahr gecheckt, dass es so nicht weitergehen kann». Vom Sozialdienst wurde der 21-Jährige an die Farb AG weitergeleitet, wo er nun seit diesem Sommer in der Köhlerei mitarbeitet. Mit den anderen Teilnehmenden des Projekts hat er Holzscheite zu einem drei Meter hohen Turm aufgeschichtet und mit Erde überdeckt. Während der zweiwöchigen Brandphase betreuen nun zwei Personen den Meiler rund um die Uhr.