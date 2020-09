Nach Absage an SRF-«Arena» – Köppel bietet Klima-Aktivisten eine Seite in der «Weltwoche» Roger Köppel bietet der Klima-Aktivistin Hanna Fischer eine Carte blanche in der «Weltwoche» an. Ob sie darauf eingeht, ist noch unklar. red

Hat klare Ansichten gegenüber den Klima-Aktivisten: SVP-Nationalrat Roger Köppel wird am Freitagabend zu Gast bei der SRF-«Arena» sein. (17. Januar 2020) Foto: Walter Bieri/Keystone

Der SVP-Nationalrat und «Weltwoche»-Verleger Roger Köppel liefert sich auf Twitter einen Schlagabtausch mit Klima-Aktivisten. Geplant war ursprünglich, dass sie in der SRF-«Arena» vom Freitagabend die Klingen kreuzen: Neben Roger Köppel waren Grünen-Präsident Balthasar Glättli, FDP-Fraktionschef Beat Walti und Hanna Fischer, Klima-Aktivistin und Pressesprecherin von «Rise up for Change», eingeladen.

Am Donnerstag machten die Klima-Aktivisten aber einen Rückzieher. In einer Pressemitteilung erklärten sie, nicht an der «Arena» mit Roger Köppel teilzunehmen. Der Grund: Sie «diskutieren nicht mit Klimaleugnern». «Arena»-Moderator Sandro Brotz bedauerte die Absage. Er versicherte jedoch auf Twitter, die Aktivisten hätten zum Zeitpunkt ihrer verbindlichen Zusage bereits gewusst, dass Köppel ebenfalls zu Gast sein wird in der Sendung.

Kontroverse Diskussion um Angebot

Köppel seinerseits unterbreitete Fischer am Donnerstagabend ein neues Angebot: «Ich gebe Ihnen eine Seite in der ‹Weltwoche›, Carte blanche», twitterte er.

Das Angebot trat zugleich eine kontroverse Diskussion los. Während einige Twitter-User dem SVP-Nationalrat ihren Respekt zollten, dass er trotz klarer Ansichten auch andere Meinungen zu Wort kommen lässt, halten die anderen das für fadenscheiniges Kalkül. Sie sind überzeugt, dass ein allfälliger Artikel «durch die ‹Weltwoche›-Mühle» gedreht und in der Inhalt in einer Flut an Kritik untergehen würde.

Die Klima-Aktivistin selbst hat sich bislang noch nicht zum Angebot geäussert. Anstelle von Fischer wird an der «Arena» zum Thema am Freitagabend nun Juso-Präsidentin Ronja Jansen teilnehmen. Sie hatte sich vehement für das Bleiberecht des Klima-Camps ausgesprochen und dessen Räumung als «eine absolute Tragödie» bezeichnet.