Papablog: Bittere Coronazukunft – Können wir bitte alle ganz schnell erwachsen werden? Auch unser Autor hat keine Lust mehr, über Corona zu reden. Dennoch müssen wir uns auf künftige Krisenmodi vorbereiten – ohne wertvolle Zeit zu verlieren. Nils Pickert

Schluss mit Corona! Der Bundesrat hob am 17. Februar 2022 die Maskenpflicht in den Läden auf. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Die Pandemie ist immer noch nicht vorbei. Ich weiss nicht, ob das in ihrer Wirklichkeit auch so ist, aber in meiner Welt werden immer noch sehr viele Menschen krank. Familien sind wochenlang im Ausnahmezustand, weil sich die einzelnen Mitglieder Corona wie einen Staffelstab weitergeben. Betreuungsmöglichkeiten finden nicht statt, weil die Hälfte des Personals krank zu Hause ist. Und was die ganze Situation zusätzlich erschwert: Irgendwie haben wir uns wieder auf Normalität verständigt. Corona läuft also mit, während man einfach nur eine Erkältung hat, länger im Büro bleiben muss, irgendwie die zwei Tage Kitafortbildung überbrücken muss und den Menschen allmählich das Verständnis abhandenkommt, dass die Pandemie sich zwar verändert hat, aber nicht beendet ist.