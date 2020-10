Startspiele

Beinahe wäre den Fohlen aus Mönchengladbach ein Start nach Mass geglückt. In Mailand kassieren die Elf von Marco Rose kurz vor Spielende den Ausgleich. Lukaku schiebt den Ball mit dem Knie in die Maschen. Zuvor hat Jonas Hofmann die Gäste nach einem Konter ein erstes Mal in Front geschossen.

Inter Mailand : Borussia Mönchengladbach 2:2 (1:0)

Mit einem 0:3-Rückstand und hängenden Köpfen verliessen die Madrilenen am letzten Mittwoch zur Pause den Platz. Schachtar hatte Real Madrid zuvor wiederholt mustergültig ausgekontert. Auch das Traumtor von Luka Modric und der Blitztreffer kurz nach der Einwechslung von Vinicius Junior konnten die Niederlage nicht abwenden. Kurz vor Schluss wurde ein Treffer von Federico Valverde wegen eines passiven Abseits noch aberkannt.

Real Madrid : Schachtar Donezk 2:3 (0:3)