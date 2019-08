Können Sie sich die Immobilie leisten?

UBS-Ökonom Holzhey sieht denn auch nicht die Zinskosten als wichtigsten Faktor, der Käufer vom Erwerb eines Eigenheims abhält. Viel eher verfügen Kaufinteressenten über ein zu niedriges Einkommen oder zu wenig Eigenkapital, um auch bei einem kalkulatorischen Zins von 5 Prozent die Bedienung der Schulden zu gewährleisten. Gäbe es solche Grenzen nicht, wäre die Zahlungsbereitschaft der Käufer höher – und die Preise würde stärker auf die niedrigeren Zinsen reagieren.

Die entscheidenden 6 Faktoren:



Ein Immobilienkauf will wohlüberlegt sein. Die Risiken und die Chancen hängen von privaten und volkswirtschaftlichen Umständen ab. Die folgenden Faktoren sind entscheidend:

1. Hypothekarzinsen



Je niedriger die Zinsen, desto geringer sind die laufenden Kosten für die Hypothek. Die Entwicklung der Hypothekarzinsen wird durch die Geldpolitik der SNB und die internationalen Kapitalmärkte bestimmt. Bei Libor-Hypotheken ändert sich der Zins mit dem Auf und Ab des Dreimonatszinses, bei Festhypotheken ist der Zins dagegen über die Laufzeit fixiert. Will man die Hypothek jedoch vor Laufzeitende kündigen und sind die Zinsen gesunken, muss man die Bank für ihre entgangene Zinsmarge entschädigen.

2. Immobilienpreise



Je höher die Preise, desto weniger lohnt sich der Kauf. Doch gerade wegen des steten Preiszuwachses der vergangenen Jahre glauben viele, dass die Preise nur steigen können und Immobilien eine sichere Anlage sind. Das muss aber nicht so sein. In den Neunzigerjahren haben die Häuser in Zürich 30 Prozent an Wert verloren. Das kann für verschuldete Immobilienbesitzer schwere Folgen haben. Wird beispielsweise der Kaufpreis zu 70 Prozent durch eine Hypothek finanziert, würde das Eigenkapital bei einem Preisrückgang von 30 Prozent völlig aufgebraucht werden.

3. Einkommen



Zur Festlegung der maximalen Höhe der Hypothek berechnen die Banken die Tragbarkeit. Sie ist gegeben, wenn die jährlichen Kosten für Hypothek, Amortisation und Unterhalt ein Drittel des Bruttoeinkommens nicht übersteigen. Für die Tragbarkeitsprüfung werden aber nicht die tatsächlichen Hypothekarzinsen angewendet, sondern der kalkulatorische Zins, der meist auf 5 Prozent gesetzt wird.

4. Eigenmittel



Die Belehnungsobergrenze beträgt 80 Prozent. Für einen Kaufpreis von 1 Millionen Franken müssen mindestens 200?000 Franken Eigenkapital eingebracht werden. Über fünfzehn Jahre muss die Hypothek auf zwei Drittel des Kaufpreises amortisiert werden. Zu den Eigenmitteln zählen neben dem Sparguthaben auch der Erbvorbezug und Vorsorgegelder, die maximal 10 Prozent des Kaufpreises ausmachen dürfen. Diese können vorbezogen oder verpfändet werden.