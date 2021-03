Biden warnt nach Lockerungen in Texas – «Wir können jetzt nicht einfach die Schutzschilde herunternehmen» Bis Ende Mai haben die USA genug Impfstoff für die gesamte Bevölkerung. Texas und Mississippi haben deshalb gleich alle Einschränkungen aufgehoben – obwohl Präsident Biden warnt. Thorsten Denkler aus New York

In Texas sollen sogar elementare Schutzmassnahmen abgeschaffen werden: Demonstranten in Austin. Foto: Eric Gay (Keystone)

In Crown Heights, Brooklyn, ist vor einer Woche in der Turnhalle des Medgar Evers College ein neues Impfzentrum eingerichtet worden. In den 17 Impfkabinen setzten Soldaten im Auftrag der Fema, der Bundesbehörde für Katastrophenschutz, die Spritzen. Es ist eines der grössten Impfzentren im Bundesstaat.

Die Termine werden online vergeben. In der Regel klappt es innerhalb von wenigen Tagen bis Wochen. Es gibt zwar prinzipiell noch so etwas wie eine Impfreihenfolge. In den Gruppen 1a und 1b, die sich in New York derzeit impfen lassen dürfen, reicht schon leichtes Übergewicht, um Impfkandidat zu werden. Nachgeprüft wird selbst das nicht.