Verhalten der Vierbeiner – Können Hunde weinen? Hunde können Freudentränen in den Augen haben, etwa wenn sie nach einer Trennung ihre Besitzer wiedersehen. Was das für die Bindung zwischen den Tieren und Menschen bedeutet. Nina Kammleiter

Feuchte Augen: Der Hund freut sich, als er seine Besitzerin wiedersieht. Foto: Madoka Nakamura

Hochspringen, freudig mit dem Schwanz wedeln, das Gesicht ablecken: Wenn Hunde ihre liebsten Menschen nach einer Trennung wiedersehen, ist ihre Freude meist unübersehbar. Lässt eine Katze vielleicht ein entrüstetes Miau hören, weil das Futter nicht sofort serviert wird, sind Hunde wahre Meister darin, Frauchen oder Herrchen ihre Wiedersehensfreunde zu demonstrieren.

Japanische Forscher haben nun herausgefunden, dass sich diese Freude nicht nur im Herumtoben äussert: Sehen Hunde ihre Besitzer wieder, bilden sich Tränen in ihren Augen. Die Forschungsergebnisse der Wissenschaftler um Kaori Murata wurden in der Fachzeitschrift «Current Biology» veröffentlicht.

Bislang wurde davon ausgegangen, dass Hunde ihre Emotionen nicht durch Weinen zum Ausdruck bringen können. Anders als Menschen vergiessen Hunde auch keine Tränen, es steigt lediglich das Tränenvolumen in den Augen an. Genau diesen Effekt konnten japanische Forscher nun als Reaktion auf eine emotionale Situation nachweisen: Das Wiedersehen mit Frauchen oder Herrchen führt bei den Vierbeinern zu feuchten Augen.

Das sogenannte «Kuschelhormon» mischt mit

Das Tränenvolumen der Hunde wurde dazu zunächst im Beisein des Besitzers und anschliessend bei einem Wiedersehen nach einer fünf- bis siebenstündigen Trennung gemessen. Beim Wiedersehen war die Tränenproduktion der untersuchten Hunde deutlich höher. Diese Reaktion beschränkt sich jedoch nur auf den Besitzer: Beim Wiedersehen mit anderen Personen, die den Hunden vertraut waren, konnten die Forscher keine vermehrte Tränenbildung feststellen.

Verantwortlich für die Freudentränen ist laut der Studie mutmasslich das Hormon Oxytocin, das im Körper von Säugetieren vorkommt. Das sogenannte «Kuschelhormon» spielt sowohl bei Menschen als auch bei Tieren eine Rolle beim Aufbau sozialer Bindungen, etwa zwischen Mutter und Kind oder zwischen Liebenden. Bei weiblichen Hunden wird der Botenstoff beispielsweise ausgeschüttet, während der Nachwuchs gesäugt wird.

Tierische Freudentränen prägen menschliches Verhalten

Oxytocin wird jedoch nicht nur bei der Interaktion mit der gleichen Spezies ausgeschüttet: Wenn Hunde und ihre Besitzer interagieren, steigt bei beiden das Oxytocin-Level an und stärkt die Bindung. Um den Einfluss des Hormons auf die Tränenbildung zu untersuchen, tropften die Forscher eine Lösung mit Oxytocin und eine ähnliche Flüssigkeit ohne das Hormon in die Augen der Hunde. Die Lösung mit dem Hormon führte zu Tränenbildung, während diese Wirkung bei der Flüssigkeit ohne Oxytocin ausblieb. Das Bindungshormon könnte somit die Ursache für die Tränen sein.

Die tierischen Freudentränen haben laut der Studie auch Einfluss auf das Verhalten der Menschen. Sie steigern deren Bedürfnis, sich um das «weinende» Tier zu kümmern. Überprüft wurde dieser Effekt anhand von Bildern von Hunden, die mit künstlichen Tränen versehen wurden. Die Betrachter der Fotos wurden gefragt, ob sie sich gerne um die gezeigten Hunde kümmern würden. Die Hundefotos mit den Tränen riefen ein deutlich höheres Bedürfnis in den Probanden hervor, sich um die Tiere zu kümmern.

Auch der Anblick einer weinenden Person löst unterstützendes Verhalten aus.

«Hunde sind zu Partnern des Menschen geworden, wir können Bindungen mit ihnen eingehen», wird Takefumi Kikusui, Mitautor der Studie, in einer Pressemitteilung zitiert. «In diesem Prozess ist es möglich, dass Hunde, die während der Interaktion mit dem Besitzer tränende Augen haben, von diesem mehr umsorgt werden.» Eine ähnliche Wirkung haben menschliche Tränen: Wie unter anderem eine Studie in der Zeitschrift «Cognition and Emotion» belegt, löst der Anblick einer weinenden Person unterstützendes Verhalten aus.

Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen einmal mehr, dass Hunde sehr soziale Tiere und grosse Menschenfreunde sind. Zahlreiche Studien haben bereits ihre sozialen Fähigkeiten belegt: So können Hunde beispielsweise Empathie empfinden. Wenn eine fremde Person weint, versuchen sie, zu trösten; wenn ein Artgenosse stirbt, zeigen sie Trauer. Und hat ein Hundehalter über einen längeren Zeitraum hinweg Stress, zeigt sich das auch im Cortisolspiegel seines Hundes.

