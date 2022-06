Antworten nach der Nations League – Können es Murat Yakin und Granit Xhaka also doch zusammen? Spieler drängten sich auf, andere waren Totalausfälle: Die vier Partien in der Nations League gaben Aufschlüsse für die WM – und warfen die Frage auf: Was passiert mit Xherdan Shaqiri? Florian Raz

Welche Lehren darf Murat Yakin aus dem Zusammenzug ziehen?

Scheint sein System gefunden zu haben: Murat Yakin. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Verteidiger Jordan Lotomba auf dem linken Flügel, Zentrumsmann Djibril Sow im rechten Mittelfeld, Renato Steffen als Aussenverteidiger: Murat Yakin hat einiges ausprobiert in dieser Nations League. Richtig gelungen sind ihm dabei von acht Halbzeiten drei: die zweite gegen Spanien und zwei im Heimspiel gegen Portugal. Es sind jene, in denen er seine Spieler am ehesten auf jenen Positionen hat spielen lassen, die sie kennen.