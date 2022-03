Liveticker: Lugano – FCB - Die Luganesi suchen den Ausgleich

Pausenfazit

Die Basler führen in Lugano 1:0 – und das Resultat ist weder absolut richtig noch unverdient. Der FCB startet besser in die Partie und wird früh belohnt, als Tschalow zum 1:0 trifft. Auch in der Folge ist das Team von Trainer Abascal die bessere Mannschaft, ehe Lugano-Coach Croci-Torti das System umstellt und seine Equipe in der Folge früher angreift. Danach sind die Tessiner die etwas dominantere Mannschaft auf dem Feld, belohnen kann sie sich für den Aufwand aber nicht.