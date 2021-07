Weil das Geld fehlt – Könizer Steuern sollen um 1,1 Zehntel ansteigen Der viertgrössten Gemeinde im Kanton Bern fehlt das Geld. Nun hat der Gemeinderat seine Pläne präsentiert, wie er das Loch in der Kasse stopfen will.

In Köniz sollen die Steuern ab 2022 für befristete Zeit steigen. Foto: Keystone

Was längst angekündigt wurde, ist jetzt klar: Die Gemeinde Köniz will ihre Steuern temporär erhöhen. Der Gemeinderat plant mit dem Budget 2022 eine zeitlich befristete Steuererhöhung um 1,1 Steuerzehntel – damit soll die Steueranlage für die nächsten sechs Jahre von 1.49 auf 1.60 steigen. Zum Voranschlag hat das Stimmvolk am 28. November das letzte Wort.

Mit dem Budget 2022 macht der Gemeinderat erstmals Gebrauch vom neuen Instrument einer befristeten Steuererhöhung, zu dem das Stimmvolk am 13. Juni grundsätzlich grünes Licht gegeben hatte. Der Könizer Gemeinderat will die Steuern ab dem Jahr 2028 wieder auf die heutigen 1,49 Steuerzehntel senken, wie er am Dienstag mitteilte.

Seit der Steuersenkung im Jahre 2012 schreibt Köniz rote Zahlen. Für die Rechnung 2021 wird ein Defizit von 8,6 Millionen Franken erwartet, womit die Reserven der Gemeinde aufgebraucht sind. Gemäss kantonalem Recht muss die Gemeinde den Finanzhaushalt innerhalb von acht Jahren sanieren.

Abstimmung im November

Die geplanten Einsparungen reichen laut Gemeinderat nicht aus, den Haushalt ins Gleichgewicht zu bringen. Um die Leistungen zu erbringen und notwendige Investitionen zu tätigen, brauche es eine Steuererhöhung.

Die «Bund»-Reportage zur Steuerkrise in Köniz Abo Warum Köniz pleite ist Sie glauben, nur für die anderen Steuern zu zahlen Parallel dazu solle die restriktive Ausgabenpolitik weitergeführt werden, schreibt der Gemeinderat weiter. Neue Aufgaben sollen nur noch übernommen werden, wenn dazu eine gesetzliche Pflicht besteht und sie nicht mehr kosten – oder durch neue Einnahmen finanziert werden. Ein Sparpaket für die Jahre 2020 bis 2022 entlastet die Gemeindefinanzen jährlich um 2,8 Millionen Franken. Für 2023 ist eine zusätzliche Million Franken an Einsparungen eingeplant. Weiter sollen die jährlichen Investitionen im Steuerhaushalt auf 21 bis 23 Millionen Franken begrenzt werden. Das Gemeindeparlament berät das Budget 2022 am 30. August. Die Volksabstimmung findet am 28. November statt.

SDA/mas

Fehler gefunden?Jetzt melden.