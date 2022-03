Per Ende Juni 2022 – Könizer Gemeindepräsidentin Annemarie Berlinger tritt zurück Annemarie Berlinger, die amtierende Gemeindepräsidentin von Köniz, wird per Ende Juni zurücktreten. UPDATE FOLGT

Gemeindepräsidentin Annemarie Berlinger-Staub während der Budgetdebatte im Könizer Parlament. Foto: Beat Mathys

Annemarie Berlinger-Staub tritt per Ende Juni 2022 von ihrem Amt als Gemeindepräsidentin zurück. Sie habe den Entscheid nach reiflicher Überlegung getroffen, heisst es in einem Communiqué, das die Gemeinde Köniz am Donnerstagnachmittag verschickt hat. Der Zeitpunkt sei bewusst nach der Volksabstimmung über das Budget am 26. Juni 2022 gewählt. Sie wolle das Geschäft noch zu Ende führen.

Ihr Rücktritt hat verschiedene Gründe: «In den letzten Monaten ist es schwieriger geworden, als Gremium gemeinsam Lösungen zu finden. Angesichts der grossen Herausforderungen, vor denen Köniz steht, ist es in meinen Augen essenziell, dass der Gemeinderat konstruktiv zusammenarbeitet», lässt sie sich in der Medienmitteilung zitieren.

Annemarie Berlinger-Staub ist seit 2018 Gemeindepräsidentin von Köniz. Im September 2021 wurde sie im ersten Wahlgang für eine weitere Legislatur wiedergewählt. Über das Datum der Ersatzwahl wird der Gemeinderat in den nächsten Wochen entscheiden. Im Falle einer vorübergehenden Vakanz wird Hansueli Pestalozzi als Vizepräsident das Präsidium des Könizer Gemeinderats ad interim übernehmen.

pd/chh

Fehler gefunden?Jetzt melden.